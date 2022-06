Apex-Brasil prorroga inscrições em processo seletivo público

Apex-Brasil/Reprodução (foto: Apex-Brasil/Reprodução) ApexBrasil) publicou retificação do processo seletivo para a contratação de Analista I. São 3 vagas imediatas mais a formação de um cadastro de reserva. As oportunidades possuem salário-base de R$ 8.726,42.



As carreiras contempladas são as de administração de pessoal, auditoria interna, processos contábeis, processos de gestão corporativa, tecnologia da informação e comunicação (TIC) – especialidade: infraestrutura e operações de TIC, tecnologia da Informação e comunicação (TIC) – especialidade: segurança da Informação e tecnologia da Informação e comunicação (TIC) – especialidade: sistemas e aplicações.

Além de retificar o quadro de vagas, a Agência também prorrogou o prazo de inscrições no evento até 29 de junho e alterou a data das provas. Confira todas as mudanças no cronograma aqui.

Inscreva-se Os interessados podem se inscrever pelo site do processo seletivo, no portal do Cebraspe. A taxa é de R$ 82,57 e o pagamento pode ser realizado até 30 de junho.

A seleção contará com duas etapas. A primeira ocorrerá por meio de provas objetivas, prova discursiva e comprovação de requisitos, de avaliação de títulos e de experiência profissional. A segunda etapa compreenderá avaliação oral por competências.

O candidato selecionado, que vier a ser contratado, deverá trabalhar na sede da ApexBrasil, em Brasília/DF, sendo de sua integral responsabilidade eventuais despesas decorrentes da mudança, no caso de ser procedente de outra região do país.

Para concorrer ao cargo, os candidatos precisam ter diploma nas áreas detalhadas pelo edital, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC ou diploma estrangeiro reconhecido/revalidado na(s) referida(s) área(s) no Brasil. Em alguns casos, também é solicitado comprovação de experiência profissional, inscrição ativa no órgão de classe e/ou conhecimento da língua inglesa.

As provas objetivas e discursiva tiveram sua data de aplicação alterada pela retificação e, agora, estão programadas para ocorrer em 24 de julho. Todas as etapas serão realizadas em Brasília/DF e os custos de viagem, se necessário, serão de inteira responsabilidade do candidato.