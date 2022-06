TJDFT divulga resultado preliminar das provas do concurso

(foto: Câmara dos Deputados/ Divulgação) Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicou o resultado preliminar do concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) em que oferta 112 imediatas (24 para aos cargos de nível médio e médio/técnico e 88 para nível superior). Em relação ao salários, ele varia entre R$ 7.591,36 de R$ 12.455,30, respectivamente.

O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar, contra o resultado preliminar das provas podem até a próxima terça-feira (28/6).

Ambos os exames foram aplicados no dia 29 de maio no Distrito Federal, Goiânia e Valparaíso de Goiás. É válido frisar que os locais de provas foram ampliado. De acordo com o comunicado enviado pela banca a ampliação foi motivada pelo número de inscritos no certame.

Segundo a lista divulgada em março, foram registradas quase 140 mil inscrições (75 mil inscritos para técnico judiciário e 57 mil inscrições são para as especialidades de analista judiciário, de nível superior). Sobre a prova A prova objetiva foi composta por 60 questões de múltipla escolha, no qual irá abranger conteúdos de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. Sendo 20 e 60 respectivamente. As questões de Conhecimentos Gerais terão as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa: dez questões; Ética no Serviço Público, Regimento Interno, Lei de Organização Judiciária, Provimento Geral da Corregedoria e Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico: 10 questões. Já as de Conhecimentos Específicos abrangem: noções de Administração de Recursos Humanos e Gestão Pública, noções de Direito Administrativo, noções de Direito Constitucional, noções de Direito Penal, noções de Direito Processual Penal, noções de Direito Civil e noções de Direito Processual Civil. Na prova discursiva, consistiu em uma redação dissertativa, cujo tema será conhecido somente no dia do exame. Já as provas para analistas, será composta por duas questões discursivas relacionadas aos Conhecimentos Específicos do respectivo cargo. *Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes