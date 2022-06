TRT da 4ª Região convoca candidatos para realização de provas

TRT 4ª/Divulgação (foto: TRT 4ª/Divulgação) Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede em Porto Alegre-RS, publicou um edital de convocação para a realização das provas do concurso TRT4 2022. O documento foi divulgado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (27/6). Estão sendo ofertadas 28 vagas — sendo maioria para formação de cadastro reserva.

Os exames objetivos e discursivos para o cargo de técnico judiciário serão aplicados no domingo, 10 de julho. Os candidatos devem se apresentar às 8h da manhã (horário de Brasília). Os portões serão fechados às 8h30.

Já para os cargos de analista judiciário, as provas serão aplicadas no período vespertino. O candidato deve se apresentar Às 14h. Os portões serão fechados Às 14h30. O período de duração da avaliação será o mesmo para todos os cargos.

A duração máxima da prova para todos os cargos será de 4h. As avaliações serão aplicadas na cidade de Porto Alegre-RS. Os candidatos serão informados quanto ao local de prova por meio do Cartão Informativo, que será enviado por e-mail, e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas.

No local de realização das provas serão observadas as condições sanitárias de segurança, como higienização de superfícies, disponibilização de dispensadores de álcool em gel 70% nas áreas comuns e de sabonete líquido e toalhas de papel nos sanitários, bem como ventilação natural dos ambientes com a abertura de janelas e portas.

Aos candidatos será exigido o uso de máscara individual, cirúrgica ou de tecido, de proteção de nariz e boca; distanciamento social, a fim de evitar aglomerações; regras de higiene pessoal e etiqueta respiratória (cobrir a boca com o braço ao tossir ou espirrar). Além disso, recomenda-se que os candidatos levem sua própria garrafa de água para uso individual, bem como seus próprios recipientes contendo álcool em gel 70%.

O concurso Sob organização da Fundação Carlos Chagas, o concurso oferece vagas para cargos de nível técnico (médio) e analista judiciário (superior) em diversas especialidades. A remuneração inicial é R$ 7.591,37 e R$ 12.455,30, respectivamente. A jornada de trabalho será de 40h semanais. As inscrições encerram no dia 02 de junho. Os inscritos serão submetidos a uma prova objetiva contendo 60 questões de conhecimentos gerais e específicos, com 30 questões cada uma e uma prova discursiva composta por uma redação. Ambas são de caráter eliminatório e classificatório. A previsão é que elas sejam realizadas no dia 10 de junho em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Será realizado também uma entrevista com os selecionados nesta etapa, de acordo com o cronograma esta fase previta para o mês de setembro. Último Concurso O TRT do Rio Grande do Sul realizou pela última vez um certame em 2015, no qual ofertou 18 vagas para os níveis superior e médio. Elas foram distribuídas da seguinte forma: quatro vagas de analista judiciário (nível superior) e 14 de técnico judiciário (nível médio). A FCC também foi a banca que regulamentou o processo seletivo. Os salários ofertados na época variavam entre R$ 8.863,84 para o cargo de analista e R$ 5.425,79 para técnico. Em ambos, a jornada de trabalho foi de 40 horas semanais. Do total de selecionados 20% eram candidatos autodeclarados pardos ou pretos (PPP). O aprovados que compôs o cadastro reserva tiveram dois anos para serem convocados.