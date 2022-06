Portaria autoriza nomeação de aprovados no concurso da CGU

CGU/Divulgação (foto: CGU/Divulgação) Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (27/6). A autarquia divulgou o resultado final do concurso em meados de junho.



Recentemente, o órgão emitiu um comunicado com orientações aos aprovados sobre os próximos passos a serem seguidos. No texto, o órgão esclarece que, para a nomeação, o edital solicita uma série de documentos. E, com o objetivo de ajudar os aprovados a se prepararem, a CGU disponibilizará um formulário para que os candidatos possam se antecipar.

Segundo o comunicado, o levantamento das informações será realizado em duas etapas. A primeira, que compreende os dias 1º de junho até a homologação do concurso, será o levantamento básico de informações, que se dará por meio do formulário eletrônico, conforme especificado na Guia de orientação e apoio.

A segunda etapa, que inicia um dia útil após a homologação até a data da posse, será o levantamento de informações para a posse. Que se dará por meio de documentação e declarações diversas.

A primeira etapa terá como público alvo todos os candidatos que constam na lista de resultados provisórios. Já a segunda etapa será disponibilizada apenas aos candidatos homologados no resultado final do concurso.

O comunicado traz ainda outras recomendações sobre a primeira e segunda etapa e sobre os exames médicos. Clique aqui e leia o documento na íntegra.

375 vagas de técnico e auditor

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso CGU 2022, divulgou o resultado final da prova objetiva do concurso público em maio. Os candidatos que se inscreveram nas vagas destinadas a negros também já foram convocados para a etapa de heteroidentificação.

As provas objetivas foram realizadas no dia 22 de março, nos turnos matutino e vespertino. Ela conteve 80 questões de múltipla escolha para técnicos e 110 para auditores, além de uma dissertação. Em relação ao gabarito, sua versão preliminar foi divulgada no mesmo dia após a realização do exame. Mais de 64 mil inscritos no certame.

Além do grande número de vagas, os salários iniciais também chamam a atenção. Ao todo, são 375 vagas. Destas, 75 são para técnico de finanças e controle, com requisito de nível médio. Nesse caso, a remuneração é de R$ 7.283,31, para carga de trabalho de 40 horas semanais.

As demais 300 vagas são para auditor federal de finanças e controle. A carreira exige o nível superior em qualquer área e oferece remunerações iniciais de R$ 19.655,06. Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$ 458. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Para o cargo de técnico, há 51 vagas para o Distrito Federal. As outras 24 são para estados da região Norte. Já para auditor, são 174 vagas para o DF e 126 para a região Norte. Das oportunidades, 76 estão reservadas para candidatos negros e 19 para pessoas com deficiência.