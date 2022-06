Concurso Banrisul: edital é lançado! Inicial supera R$4,2 mil

Governo do Rio Grande do Sul/ Divulgação (foto: Governo do Rio Grande do Sul/ Divulgação) Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) lançou, nesta sexta-feira (24/6), o edital de abertura de seu novo concurso. A seleção ofertará 274 vagas para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação. Desse quantitativo, 79 serão reservadas às pessoas com deficiência, pessoas negras, candidatos trans e indígenas. As oportunidades são distribuídas nas seguintes áreas:

Área 1: Analista de Segurança da Tecnologia da Informação (22 vagas);

Área 2: Analista de Transformação Digital (14 vagas);

Área 3: Desenvolvimento de Sistemas (124 vagas);

Área 4: Gestão de Tecnologia da Informação (59 vagas);

Área 5: Quality Assurance (QA) e Analistas de Teste (13 vagas);

Área 6: Suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação (32 vagas) e

Área 7: Suporte à Plataforma Mainframe (10 vagas).

Os interessados poderão se inscrever pelo site da banca, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a partir do dia primeiro de julho e o período de inscrições permanecerá aberto até o dia 18 de julho. O valor da taxa de inscrição cobrado é de R$ 173 e deverá ser paga até o dia 3 de agosto.

Leia também: UnDF lança edital com 1.400 vagas e salários de até R$ 5,2 mil Senado Federal realizará concurso ainda este ano; vagas já estão autorizadas As provas objetivas, para todos os candidatos, estão previstas para o dia 4 de setembro e terá duração de 3 horas e 30 minutos. O exame será composto por 120 questões divididas entre conhecimentos específicos e básicos e segue o modelo de certo ou errado e será aplicado em Porto Alegre (RS).

Os candidatos que estarão concorrendo a alguma vaga destinadas a cotas serão submetidos as seguintes fases: avaliação biopsicossocial para os candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras; e o procedimento de heteroidentificação para concorrer às vagas reservadas às pessoas trans. Todas as fases serão realizados em Porto Alegre/RS.

Do cargo

É exigido que o candidato possua nível superior completo em qualquer área de formação. O salário inicial ofertado é de R$ 4.240,94, acrescidos de vários benefícios, dentre eles auxílio refeição no valor de R$ 92,24, auxílio cesta-alimentação de R$ 1.066,85, plano de saíde entre outros, para uma carga horária de 30 horas semanais.

Pesquisar e prospectar novos métodos, modelos de negócio e soluções tecnológicas, operacionais e administrativas; planejar, elaborar e ministrar treinamentos relacionados a sua área de atuação; executar outras tarefas correlatas ao cargo, são algumas das funções do cargo de acordo com o edital. *Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer