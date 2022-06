Concurso Metrofor 2022 é retomado e terá novo cronograma

Metro de Fortaleza/ Reprodução (foto: Metro de Fortaleza/ Reprodução)

Em uma publicação nas redes sociais, o Metrofor disse que a Universidade estadual do Ceará (Uece), organizadora do concurso, está redefinindo o novo cronograma e que será divulgado em breve. A decisão de retomar o concurso foi da Justiça do Ceará. Veja o que disse o Metrofor:

"O concurso do Metrofor foi retomado conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A UECE - organizadora do certame - está redefinido o cronograma e, muito em breve, divulgará a nova data de realização da prova”, diz a publicação.

A informação de que o concurso seria suspenso foi divulgada no sábado, 11 de junho, horas antes das provas que estavam marcadas para o domingo, 12 de junho. A decisão da Justiça atende e foi motivada por um pedido do Ministério Público do Estado do Ceará. O Metrofor, inclusive, chegou a emitir um comunicado oficial lamentando o ocorrido. A companhia só se manifestou após ter sido comunicada pela Uece. O Metrofor informou que adotaria "todas as medidas cabíveis para a retomada" o mais rápido possível.

De acordo com a nota da UECE, o certame ficará suspenso até a retificação do edital, no qual inclua no item 2 do edital deste certame, requisitos para o cargo de assistente condutor. “Na data da inscrição: i) possuam idade igual ou superior a 21 anos e, na data da posse:

ii) possuam habilitação na Categoria D;

iii) não tenham cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 (doze) meses;

iv) não estarem cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, pena decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.”

Concurso Metrofor Ao todo, o edital oferece 826 vagas, sendo 150 imediatas e 676 para formação de um cadastro de reserva.

As oportunidades são para funções que exigem os níveis médio, técnico e superior. Os vencimentos podem chegar a R$6.032,96 somando o salário-base e benefícios a seguir (dependendo do cargo): vale alimentação mensal no valor de R$895,47;

vale refeição de R$537,28;

reembolso em assistência médico-odontológica de até o teto de R$868,54.

Para o nível médio, há chances para auxiliar operacional, assistente condutor, assistente controlador de movimento, assistente operacional e assistente segurança. Os ganhos variam entre R$3.547,84 e R$4.135,67, já somados os benefícios, para uma carga horária de 44 horas semanais.

Já a carreira de assistente técnico exige o nível médio/técnico, na modalidade de técnico em segurança do trabalho, além de registro no conselho profissional. Para este profissional a remuneração é de R$4.135,67, para uma carga horária de 44 horas semanais, somando os benefícios.

Há ainda vagas para os cargos de analista de gestão, nas áreas de Ciências Contábeis e Direito, e analista técnico, nas áreas de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, que exigem nível superior. Neste caso, o vencimento inicial pode chegar a R$5.195,76, para o analista de gestão, e R$6.032,96, para o analista técnico. A carga horária para essas carreiras também é de 44 horas semanais.

Último concurso do Metrofor foi há 6 anos O último certame para o Metrô de Fortaleza foi realizado em 2016. Na época, foram oferecidas 148 vagas de nível médio e a banca foi a Universidade Estadual do Ceará (Uece). Os salários variavam de R$ 943,38 a R$ 1.388,25, com diversos benefícios oferecidos. Os candidatos foram avaliados por quatro etapas de seleção: prova objetiva, avaliação de títulos, avaliação médica e avaliação psicológica, treinamento profissional.