Instituto Rio Branco divulga resultado final do concurso para diplomata

Papo de concurseiro (foto: Papo de concurseiro) (MRE), por meio do Instituto Rio Branco, publicou publicou o resultado final do concurso de admissão à Carreira de Diplomata de 2022. A lista com os nomes dos aprovados foi publicada no Diário Oficial da União, nesta terça-feira (21/6).

Confira aqui se você é o próximo Diplomata do país!

Os candidatos aprovados e classificados, dentro do número de 34 vagas oferecidas, serão oportunamente convocados pelo Instituto Rio Branco para realizarem a entrega dos documentos e a realização de exames pré-admissionais.

O edital do concurso diplomata 2022 foi publicado em fevereiro de 2022 com a oferta de 34 vagas, de nível superior em qualquer área.

Do total das oportunidades, 25 são para ampla concorrência, sete para candidatos negros e duas para deficientes. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) é o responsável por organizar a seleção.

Os aprovados realizarão atividades de natureza diplomática e consular, em seus aspectos específicos de representação, negociação, informação e proteção de interesses brasileiros no âmbito internacional.

Os ganhos da carreira incluem R$19.199,06 de salário base e R$458 de auxílio-alimentação.

O prazo de validade do concurso será de 60 dias, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.