PCDF divulga resultado provisório de exames do concurso com 300 vagas de escrivão

O candidato poderá, das 10 horas do dia 17 de junho de 2022 às 18 horas do dia 24 de junho de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), no site da PCDF, visualizar o parecer da junta médica.

Também poderá, das 10 horas do dia 20 de junho de 2022 às 18 horas do dia 24 de junho de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), no mesmo site, interpor recurso contra o resultado provisório nos exames biométricos e avaliação médica, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso e, se for o caso, enviar, via upload, anexos ao recurso, exames faltantes, que tenham sido entregues com algum tipo de erro.





O edital de resultado final nos exames biométricos e avaliação médica e de convocação para a prova de capacidade física será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no site do Cebraspe, na data provável de 12 de julho de 2022.