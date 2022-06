Concorrência! Concurso da PMGO registra mais de 50 mil inscritos

(foto: Governo de Goiás/ Divulgação)

O secretário do estado da administração de Goiás (SEAD), Bruno D’badia, tornou público nesta terça-feira (14/6) o edital de deferimento de inscrições do concurso para a Polícia Militar de Goiás para o cargo de soldado 2ª classe. De acordo com a lista divulgada no site da banca do certame, Instituto AOCP , foram registradas mais de 50 mil inscrições. A lista com as incrições deferidas foi divida por região confira aqui!

Consoante o documento o prazo recursal será encerrado na próxima segunda-feira (20/6). O recurso deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no seguinte endereço eletrônico.

As provas objetiva e redação serão aplicadas no dia 10 de julho em horário e locais a serem divulgados no dia 23 de junho. Entretanto, o cartão de informação do candidato, contendo o horário e local de realização da prova objetiva e redação, estará disponível a partir das 15h do dia 04 de julho no site da banca.

Dois editais

A Polícia Militar de Goiás à época lançou dois editais que juntos somam 1670 vagas. Um deles oferta 150 vagas, sendo 100 cadetes (90 homens e dez mulheres) e 50 são para oficiais médicos, odontológicos e psicólogos. Inscrições podem ser feitas no site do Instituto AOCP , banca organizadora da seleção. Já o segundo oferece 1.520 vagas, sendo 1.500 para soldados combatentes e 20 para soldados músicos. As oportunidades estão distribuídas por diversas sedes regionais. Ganhos mensais pode chegar a R$13.901,60 e varia conforme com o cargo.

Em ambos os casos, os candidatos precisam ter o nível superior completo. Além disso, era exigido que os candidatos tenham entre 18 e 30 anos de idade, com excessão do cargo de oficiais, em que idade pode chegar a 35 anos e para a função de cadete 32 anos. Dentre os requesitos também estão preciso possuir habilitação na categoria "B" e a altura mínima exigida,varia entre o gênero sendo:

1m65 para homens;

1m60 para mulheres.

Sobre as etapas

A seleção é composta por:

Provas objetivas, discursivas (apenas cadetes e tenentes)

Teste de Aptidão Físico (TAF),

Exames médicos e psicológico e

Investigação social.





Os exames, em ambos os editais, serão constituídos por 50 questões, variando de acordo com o cargo escolhido. Eles serão aplicados em Goiânia, Itumbiara, Luziânia, Rio Verde e Uruaçu. Exeto para o para tenentes e cadetes que será aplicado somente na capital goiana.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes