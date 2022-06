Secretaria do DF prorroga validade de concursos da saúde

Papo de Concurseiro (foto: Papo de Concurseiro) concursos públicos na área, publicados em 2018. Os editais que estendem os prazos foram publicados no Diário Oficial da União nesta terça-feira (14/6) e assinado pela Secretária Lucilene Maria Florêncio de Queiroz.

Os concursos com validade estendida contemplam as carreiras de técnico em saúde, especialista em saúde e enfermeiro da família e comunidade. Confira como ficaram as novas datas:

Técnico em saúde ( Edital nº 05, de 02 de março de 2018) : até 25 de maio de 2024;

Especialista em saúde (Edital nº 07, de 02 de março de 2018) : até 25 de maio de 2024;

Enfermeiro (Edital nº 08, de 02 de março de 2018) : até 02 de junho de 2024.

As seleções