Polícia Civil do DF retifica cronograma do concurso para agentes

As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da PCDF e do Cebraspe, banca organizadora.

Confira as novas datas:



Atividade Datas previstas Divulgação do edital de resultado final na avaliação biopsicossocial, nos exames biométricos e na avaliação médica e de convocação para a prova de capacidade física e para a sindicância de vida pregressa e investigação social 12/7/2022 Período para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social 13 a 21/7/2022 Aplicação da prova de capacidade física 22 a 30/7/2022 Divulgação do edital de resultado final na prova de capacidade física e de convocação para a avaliação psicológica 6/9/2022 Realização da avaliação psicológica 18/9/2022 Divulgação do edital de resultado final na avaliação psicológica e de resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social 10/11/2022 Realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros 8/1/2023 Divulgação do edital de resultado provisório no desempate de notas (se houver empates) 1º/3/2023 Matrícula no 1º grupo do CFP – 1ª convocação 13 e 14/3/2023 Matrícula no 1º grupo do CFP – 2ª convocação 23 e 24/3/2023 Período de realização do 1º grupo do CFP 2/5/2023 a 16/6/2023 Aplicação da prova de verificação de aprendizagem do 1º grupo do CFP 18/6/2023 Divulgação do edital de resultado final do 1º grupo do CFP e de resultado final no concurso (1º grupo) e de convocação para a matrícula no 2º grupo do CFP 20/7/2023 Matrícula no 2º grupo do CFP – 1ª convocação 21 a 24/7/2023 Matrícula no 2º grupo do CFP – 2ª convocação 31/7/2023 a 1º/8/2023 Matrícula no 3º grupo do CFP – 2ª convocação Divulgação do edital de resultado final do 3º grupo do CFP e de resultado final no concurso (3º grupo) 9/2/2024





O Certame

Ao todo este certame oferece 1.800 vagas para agente da Polícia Civil. São 600 vagas imediatas e 1.200 para formação de cadastro de reserva. Aprovados terão vencimento de R$ 8.698,78 para 40 horas de trabalho semanal. É válido ressaltar que o edital para desta seleção foi publicado em junho de 2020 e foi suspenso por duas vezes, a primeira por conta de pandemia de Covid-19. Já a segunda foi uma decisão da da 2ª Vara da Fazenda Pública do DF no qual acatou pedido de oito candidatos que concorrem ao cargo de agente nas vagas reservadas para negros e pardos.