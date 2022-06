Concurso PC-BA: inscrições serão encerradas nesta terça (7/6)

(foto: PC BA/ Divulgação)





Investigador de Polícia: 700 vagas, sendo 455 vagas ampla concorrência + 210 vagas para candidatos negros 35 vagas para PCDs.

Delegado de Polícia: 150 vagas, sendo 98 vagas ampla concorrência 45 vagas para candidatos negros 7 vagas para PCDs.

Escrivão de Polícia: 150 vagas, 98 vagas ampla concorrência 45 vagas para candidatos negros 7 vagas para PCDs.

Será cobrado uma taxa de inscrição no valor que varia de acordo com o cargo pretendido, sendo R$ 140,00 para investigador e escrivão e R$ 160,00 para delegado. Primeira etapa da seleção, prova objetiva, está prevista para o dia no dia 24 de julho de 2022 na Bahia. Saiba mais detalhes aqui

A remuneração inicial oferecida é de 3.031,17 para a carreira de investigador e escrivão de Polícia. Além do vencimento básico de R$ 1.473,18, aprovados ela também será composta por benefícios de R$ 1.558,52 (Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária). De acordo com o edital os salários pode chegar a R$ 4.873,18.





Já para o cargo de Delegado de Polícia, a remuneração inicial é R$ 6.685,6. Ela é composta pelo vencimento básico de R$ 5.077,47, e benefício de R$ 1.608,13 (Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária). Os salários podem ser acrescidos de outras vantagens, podendo chegar a R$ 13.032,44.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernades

Nesta terça-feira (7/6) serão encerradas as inscrições para o concurso público da Polícia Civil do estado da Bahia . O certame oferta mil vagas imediatas para cargos de escrivão, delegado e investigador, ambas exigem nível superior de formação. As oportunidades são distribuídas da seguinte forma: