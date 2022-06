PMES publica editais de concurso público com mais de 1.000 vagas

PM ES/Divulgação (foto: PM ES/Divulgação) Polícia Militar do Estado do Espírito Santo publicou três editais de concursos públicos para os níveis médio e médio/técnico. Ao todo são oferecidas 1.052 vagas para os cargos de soldado combatente, auxiliar de saúde e músicos.

Os editais de abertura dos concursos foram publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo desta terça-feira (7/6). As oportunidades são divididas da seguinte forma:

Veja a distribuição detalhada: 1000 vagas para soldado combatente, sendo

- 800 vagas para ampla concorrência; - 170 vagas para negros; e

- 30 vagas para indígenas. 30 vagas para soldado auxiliar de saúde, sendo

- técnico em farmácia: duas vagas ampla e uma vaga para negros

- técnico em laboratório: duas vagas ampla e uma vaga para negros

- técnico em saúde Bucal: dez vagas ampla e duas vagas para negros

- técnico em enfermagem: oito vagas para ampla e duas vagas para negros

- técnico em veterinária: duas vagas para ampla

22 vagas para soldado músico, sendo

- 20 vagas para ampla; e

- duas vagas para negros.

Durante o Curso de Formação os candidatos já receberão remuneração de R$1.505,96 + R$300 de auxílio alimentação.

Após a formação no CF, a remuneração será elevada para R$3.735,79 R$300 de auxílio-alimentação. Dessa forma, a remuneração após o curso pode chegar a R$4.035,79, além de outras gratificações que devem ser pagas, mas não foram mencionadas. Requisitos Para concorrer a uma vaga de soldado em uma das três áreas é preciso ter nível médio completo; além de altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m para mulheres; possuir CNH ou permissão categoria “B”, ter, no mínimo, 18 anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 anos no primeiro dia de inscrição no concurso.

Nas vagas destinadas a soldados auxiliares de saúde é exigido ainda curso técnico na área de saúde específica do cargo.

Inscrições Os interessados no concurso PM ES já podem se inscrever, O período para se cadastrar começou nesta terça-feira (7/6) e vai até o dia 7 de julho. Para participar, é preciso preencher o formulário na página oficial do concurso, no site do Instituto AOCP, a banca organizadora da seleção.

Para oficializar a participação no certame, é preciso quitar a taxa de inscrição, no valor de R $74, com vencimento para o dia 8 de julho.

Haverá isenção de taxa para os inscritos no Cadastro Único (CadUnico), isentos de declaração de imposto de renda e doadores de medula óssea. O pedido poderá ser feito até esta quinta-feira, 9 de junho.

Etapas Os candidatos ao concurso serão avaliados através de várias etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira etapa será composta pelas provas objetivas, com 80 questões de múltipla escolha e as discursivas, que consistem em uma redação. Ambas estão marcadas para o dia 21 de agosto. O conteúdo cobrado varia de acordo com o cargo pretendido.

Os exames serão aplicados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e na Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra), conforme a escolha do candidato no momento da inscrição. Caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município escolhido, os exames poderão ser aplicados em cidades vizinhas.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado por mais dois.