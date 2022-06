TJ PI publica edital de concurso com 80 vagas de analistas

Arquivo Cidadeverde.com/Divulgação (foto: Arquivo Cidadeverde.com/Divulgação) O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ PI) publicou o edital do concurso TJ PI 2022. Ao todo, o certame oferece 80 vagas distribuídas entre as áreas Judiciária, Administrativa e apoio especializado. A remuneração inicial pode chegar a R $10 mil.

As oportunidades são para a carreira de analista judiciário, que exige formação de nível superior. As vagas são distribuídas da seguinte forma: analista judiciário - formação em Direito - 30 vagas

analista administrativo - nível superior em qualquer área - 11 vagas

oficial de justiça e avaliador - formação em Direito - 12 vagas

Dentre essas áreas, há vagas para estatístico, psicólogo, odontólogo, nutricionista, médico psiquiatra, médico, engenheiro eletricista, engenheiro civil, enfermeiro, fisioterapeuta, contador, auditor, assistente social, arquiteto, analista de sistemas / infraestrutura, analista de sistemas / desenvolvimento, analista de sistemas / banco de dados.

Também há vagas reservadas para candidatos negros/ pardos e pessoas com deficiência.

A remuneração inicial para quem ingressar na carreira de analista judiciário do TJ PI é composta pelo salário base de R$7.328,01, mais auxílio alimentação de R$1.923,52 e auxílio saúde no valor de R$813,01. Totalizando R$10.064,54.

Inscrições Os interessados em participar do certame podem se inscrever a partir desta terça-feira (7/6). O prazo para realizar o cadastro vai até o dia 11 de julho. As inscrições são feitas via internet, pelo site do Instituto Idecan , banca organizadora da seleção. Para homologar a participação no certame, é preciso quitar a taxa no valor de R$110, com vencimento para o dia 12 de julho.

Para os candidatos que se enquadram nos critérios de isenção da taxa a solicitação pode ser feita entre os dias 7 e 9 de junho de 2022. Etapas Os candidatos a uma vaga no cargos de analista do TJ PI serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas nas cidades de Floriano, Paraíba, Picos, Teresina e região metropolitana. As provas estão marcadas para os dias 10 (sábado) e 11 (domingo) de setembro de 2022. Os exames terão a duração de quatro horas e a aplicação será dividida em três momentos, sendo eles:

Datas Turno/Horário Cargo 10 de setembro de 2022 (sábado) Tarde - 14h às 18h Analista Judicial Contador 11 de setembro de 2022 (domingo) Manhã - 8h às 12h Analista Administrativo Analista de Sistemas / Banco de Dados Analista de Sistemas / Desenvolvimento Analista de Sistemas / Infraestrutura Arquiteto Assistente Social Auditor Fisioterapeuta Enfermeiro Engenheiro Civil Engenheiro Eletricista Estatístico Médico Médico Psiquiatra Nutricionista Odontólogo Psicólogo 11 de setembro de 2022 (domingo) Tarde - 14h às 18h Oficial de Justiça e Avaliador

O candidato adepto da Religião Judaica ou Adventista e que, por conta de impedimento religioso, não puder realizar a prova no sábado, no horário estipulado, poderá solicitar atendimento especial no ato da inscrição. Para isso, deve declarar-se como adepto e encaminhar imagem digitalizada da declaração da congregação religiosa à qual pertence.

O concurso público do TJ PI 2022 terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.