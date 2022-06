Detran BA publica edital com 540 vagas de níveis médio e superior

Reprodução/Google Street View (foto: Reprodução/Google Street View ) edital de abertura foi publicado no Diário Oficial do Estado, na última terça-feira (31/5).

As oportunidades temporárias são para cargos dos níveis médio e superior. A remuneração para nível superior é de R$2.838,97 e para nível médio R$2.066,69. A lotação será em Salvador e em cidades do interior da Bahia.

Confira a distribuição de vagas de acordo com o nível de escolaridade: Nível médio: Atendente administrativo

Vistoriador Nível superior: Examinador

Técnico de Nível Superior/Administração

Técnico de Nível superior/Direito



Para o cargos se vistoriador, é exigido curso de Vistoria de Identificação Veicular com carga horária mínima de 40 horas certificado pelo DENATRAN, DETRANS, Instituições do SNT ou Empresas/Instituições com Atestados de Capacidade Técnica em ministrar Cursos de Vistoria de Identificação Veicular ou Perícia Técnica, além do certificado de conclusão do ensino médio.

Já para a carreira de examinador, além da graduação completa em qualquer área, é exigido idade mínima de 21 anos; dois anos de habilitação compatível com a categoria a ser examinada; curso para examinador de trânsito; não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos doze meses; não estar cumprindo penalidade de suspensão do direito de dirigir e, quando cumprida, ter decorrido 12 meses; não estar cumprindo penalidade de cassação do documento de habilitação e, caso cumprida, ter decorrido 24 meses de sua reabilitação.

Os aprovados serão contratados por três anos, com possibilidade de renovação uma vez por igual período. Inscrições Os interessados em uma vaga no REDA podem se inscrever a partir desta sexta-feira (3/6). O período de inscrição segue aberto até o dia 7 de junho, pelo site de Seleções do Estado da Bahia . Será necessário preencher formulário com dados pessoais e profissionais. Não há taxa de inscrição. A seleção será feita por avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Os dados cadastrais e o formulário preenchido serão analisados por uma comissão especial e o resultado final será publicado na data provável de 2 de julho, junto com a homologação do processo seletivo.

A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.

De acordo com o diretor-geral do Detran BA, Rodrigo Pimentel, o processo seletivo vai melhorar e qualificar o atendimento ao cidadão. “Buscamos, cada vez mais, oferecer um serviço de qualidade, com segurança e agilidade. Esses novos servidores vão colaborar para as inúmeras ações e serviços realizados pelo órgão. Apenas para a função de examinador serão 123 vagas, além de 94 para vistoriador”, afirmou Pimentel.

Último concurso

A última seleção para o órgão aconteceu em 2020, com 49 oportunidades temporárias entre os níveis médio e superior e iniciais entre R$ 2.063,92 e R$ 2.729,76. O atual quadro de servidores ativos do órgão é composto por 259 profissionais, além de outros 531 comissionados com ou sem vínculo.