Vagas em Goiás: prefeitura de Rio Verde lança edital com 389 vagas

(foto: Prefeitura de Rio Verde/ Divulgação) Prefeitura de Rio Verde publicou edital de concurso público em que oferta 389 vagas além de formação de cadastro reserva, sendo distribuídas nos seguintes cargos: analista, gestão e controle, arquivista, atendente plantonista, auxiliar fiscal de proteção e defesa do consumidor, oficial de diligências, orientador esportivo, procurador autárquico e técnico.

Esta seleção será regulamentada pela Universidade de Rio Verde (UniRV). O período para se inscrever acontecerá entre os dias 4 de julho até 3 de agosto deste ano. As inscrições serão realizadas pelo site da banca . O valor da taxa de inscrição depende do nível de escolaridade, sendo R$ 110 para ensino fundamental, R$ 150 para ensino médio/técnico e R$ 210 para superior.

O certame é composto por até três etapas. Em todos os cargos, os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva de múltipla escolha e de caráter eliminatório e classificatório. Também terá teste de capacidade física, provas de redação, prática, discursiva e títulos a depender do cargo. Aprovados receberão vencimento que varia entre R$ 1.339,03 a R$ 7.500 e cumprirão jornada de trabalho de 200 horas mensais.

Outras vagas em Goiás

Confira os concursos com incrições abertas em Goías:

Prefeitura de Montes Claros

Este certame oferta 117 vagas dsitribuídas . Oportunidades contemplam 10 cargos que exigem níveis fundamental incompleto, médio e superior. Vencimento varia de R$ 1.350,00 a R $2.884,22, a depender do cargo e contratação de profissionais é de caráter temporário. As inscrições estarão abertas até o dia 15 de junho e serão feitas na sede da Administração Municipal das 08h até 11h e das 13h até as 17h de forma gratuita.

Emater-GO

As inscrisões do Processo Seletivo Simplificado da Emater Go ficam abertas até o dia 29 de junho. Seleção oferece 120 vagas para contrato temporário de técnicos agrícolas.

Câmara de Pires do Rio

Concurso da Câmara Municipal de Pires do Rio está com inscrisões abertas até o dia até o dia 20 de junho e serão realizadas por meio do site da banca. São ofertadas 40 vagas para todos os graus de escolaridade . A remuneração inicial oferecida chega a R $2.500.

Leia também: Vagas da Semana! Confira as 9 mil vagas de concursos com inscrições abertas

Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.