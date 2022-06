Concurso Depen: portaria autoriza nomeação de aprovados

Depen/Divulgação (foto: Depen/Divulgação) último concurso público, realizado em 2021.

O documento foi publicado no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (01/6).

Os nomeados vão exercer as funções de especialista federal em assistência à execução penal, de nível superior, e agente federal de execução penal, de nível médio. Os candidatos já realizaram o curso de formação, que terminou no último mês de maio. Agora é só aguardar a nomeação!

309 vagas O concurso público do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), foi organizado pelo Cebraspe e ofereceu 309 vagas para oito especialidades de nível médio e nível superior. Ao todo, 179.691 candidatos se inscreveram.

O edital da seleção foi publicado em 2020. Mas chegou a ser suspenso em fevereiro de 2021 em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.

As chances de nível superior para especialista federal em assistência à execução penal, com remuneração de R$ 5.865,70. O posto é dividido nas áreas de enfermagem, médico clínico, médico psiquiatra, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Já para quem tem nível médio, há vagas para agente federal de execução penal, com remuneração de R$ 6.030,23. Para concorrer também é necessária carteira de habilitação de categoria. Os candidatos aprovados serão lotados na Sede do Depen, em Brasília/DF, ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas nas cidades de Brasília/DF, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR, Mossoró/RN e Porto Velho/RO, de acordo com o interesse e a necessidade da Administração.