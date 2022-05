Concorrência: concurso do TJMS tem mais de 13 mil inscritos

O certame tem por objetivo a formação de cadastro de reserva com 250 oportunidades e é regido pelo edital EDITAL Nº 01/2022 . O período para se inscrever foi encerrado em abril deste ano.

Os concovocados nesta seleção terá que cumprir varga horária de seis horas diárias, com remuneração de R$ 6.808,22 acrescida de de auxílio alimentação no valor de R$ 1.300,00.

Sobre as etapas de seleção





Os candidatos serão submetidos a uma prova escrita objetiva de múltipla escolhas, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada no dia 5 de junho na cidade de Campo Grande.





Serão aprovados os candidatos que, cumulativamente: acertar, no mínimo, 20 questões de Conhecimentos Específicos e acertar, no mínimo, 30 questões do total da Prova Escrita Objetiva.





Os resultados serão divulgados no site da banca reguladora deste certame, na data prevista do dia 25 de agosto deste ano, após às 16h.





Em relação à avaliação biopsicossocial dos candidatos portadores de alguma deficiência (PcD) será realizada sob a responsabilidade do TJMS, e o procedimento de heteroidentificação para os selecionados que se autodeclaram pretos ou pardos (PPP) estará a cargo da FGV. Ambos serão realizados em Campo Grande/MS.

Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.