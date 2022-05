Concurso Ibama: diretor do órgão afirma convocação de aprovados para junho

De acordo com o diretor, o atual número de servidores é de 619, relativamente menor que em 2018 que era superior a mil “é um número pequeno para combater toda a infração ambiental e os crimes que afetam o meio ambiente em todo o país”. E acrescenta que “queremos que, em breve, eles [os 500 aprovados] estejam prontos para estar na linha de frente no combate ao crime ambiental”.

São oferecidas 568 vagas para postos de trabalho em todas as unidades da federação com remuneração de até R$ 8,5 mil. Ele está organização do Cebraspe , no qual estão distribuídas nos cargos de analista administrativo; analista ambiental – tema 1: licenciamento ambiental; analista ambiental – tema 2: monitoramento, regulação, controle, fiscalização, biodiversidade e auditoria ambiental; analista ambiental – tema 3: gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; técnico ambiental.