Polícia Civil prorroga validade de concurso para peritos de 2016

O prazo de validade do certame foi ampliado por mais um ano, a contar do dia 2 de julho de 2022. Ao todo, o certame ofereceu 100 vagas para a carreira.

Desta forma, espera-se que mais aprovados sejam nomeados para exercerem a função que, na época da publicação do edital. em março de 2016, tinha remuneração de R$ 16.830,85 para jornada de 40 horas semanais.

Do quantitativo total de vagas, 20 vagas eram imediatas e 80 para formação de cadastro reserva. A seleção foi realizada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e seria válida até 30 de agosto de 2017. Mas já havia sido prorrogado anteriormente, em agosto de 2018.

As chances foram para graduados em ciências biológicas, ciências contábeis, ciência da computação/informática, engenharia, farmácia/bioquímica, física, geologia, odontologia e química. Os candidatos foram avaliados em provas objetiva e discursivas, sindicância de vida pregressa e investigação social, exames biométricos e avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica, prova de títulos e curso de formação.

Novo concursos A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) autorizou novos concursos públicos com 300 vagas! A informação foi dada pelo diretor-geral da corporação, por meio das redes sociais, nesta terça-feira (24/8). O aval foi dado pela Secretaria de Economia para as carreiras de delegado e agente de custódia. Serão 150 chances para cada carreira.

Há também uma expectativa de realização de novo concurso público para o quadro de apoio da Polícia Civil do Distrito Federal. Isso porque, a previsão consta no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2022, que foi aprovada na Câmara Legislativa em junho.

Concursos em andamento Um concurso com 2.100 vagas para a PCDF está em andamento. As provas da primeira etapa foram realizadas sábado (21/5) e domingo (22/5) para mais de 140 mil candidatos inscritos. As chances são para agentes e escrivães e os salários são de R$ 8.698,78.

Agentes O concurso para agente de polícia reserva 600 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Para estas vagas, foram contabilizadas 88.894 inscrições no total, resultando em uma demanda de 148.16 candidatos por vaga. Além disso, foram registradas 864 inscrições para vaga de candidatos com deficiência 15.528 na condição de cotista. Podem participar candidatos com diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e que tenham carteira de habilitação de categoria B, no mínimo, entre outros requisitos.

O subsídio é de R$ 8.698,78, para 40 horas de trabalho semanal (o regime de trabalho é de dedicação integral e exclusiva, incompatível com o exercício de qualquer outra atividade pública ou privada). Saiba tudo sobre o concurso aqui! Escrivães O concurso para agente de polícia reserva 300 vagas imediatas. Foram 52.636 candidatos inscritos na seleção. Ou seja, uma concorrência de mais de 175 candidatos por vaga. Do total de chances, 225 são de ampla concorrência, 60 para negros e 15 para pessoas com deficiência. O salário inicial é de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho. Saiba tudo sobre o concurso aqui!