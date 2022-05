IBGE lança novo concurso oferecendo 133 vagas para agente

(foto: IBGE/ Divulgação) O secretário do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) , Roberto Guedes, torna pública a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS), no qual oferta 133 vagas para agente censitário de administração e informática. Ele tem o intuito de dar continuidade ao PSS regido pelo edital n.º 08/2021. O edital de abertura foi publicado nesta terça-feira no site da fundação.





O período de inscrição iniciou nesta terça-feira (24/5) e será encerrado no dia 31 de maio. Elas podem ser realizadas por meio do envio do formulário de inscrição disponível do site do órgão . Dentre os requisitos, é exigido nível de escolaridade médio.





Do total de vagas serão reservadas 17 oportunidades para candidatos com alguma deficiência ou autodeclarados pretos e pardos, sendo 3 e 14 respectivamente. Esta reserva atende às vagas que não foram preenchidas no edital n.º 08/2022.





A seleção terá como etapa somente a análise de títulos, compreendendo a titulação acadêmica dos candidatos. A pontuação máxima é de dez pontos e possui caráter classificatório. O edital orienta que “ao preencher o formulário, o candidato deve considerar apenas a titulação acadêmica de maior pontuação, visto que diferentes pontuações não são cumulativas”





O resultado final deste processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 20 de junho. Aprovados receberão uma remuneração de R$ 1.700, além de benefícios como auxílio alimentação e auxílio pré-escolar. A carga horária será de 40 horas semanais.





É importante frisar que o contrato terá duração de 5 meses “podendo ser prorrogado, conforme inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745, de 1993, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2022 e na disponibilidade de recursos orçamentários”, assegura o edital.

Concurso para o censo 2022 tem resultado final divulgado

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgou no dia 20 de maio o resultado final de aprovados nos concursos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor e de recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). Ambos possuem o intuito de promover a contratação de servidores para o Censo de 2022.

Os nomes dos convocados estão disponíveis no site da FGV. Eles estão separados de acordo com a ampla concorrência e o de cotas (PPP E PCD). Confira aqui o resultado final de aprovados!

A validade da contratação varia entre cinco meses para agentes e oito meses para recenseador, com probabilidade de prorrogação mediante a demanda do IBGE.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader