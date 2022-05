Concurso Goiânia GO: gabaritos das provas de domingo (22) são divulgados

Prefeitura de Goiânia/Reprodução (foto: Prefeitura de Goiânia/Reprodução) site do Centro de Seleção da UFG (CS-UFG), banca organizadora da seleção.

Cerca de 18 mil candidatos se inscreveram para o concurso que aplicou as provas para os candidatos a agente de apoio educacional neste fim de semana. Para este cargo, a Prefeitura oferece 100 vagas. Segundo informações da banca, parte dos concorrentes realizaram os exames na Universidade Federal de Goiás (UFG) e outra parte foi encaminhada para a Pontifícia Universidade Católica (PUC-Goiás).

A avaliação contemplou 30 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 10 de Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiânia e do Estado de Goiás.

A Prefeitura de Goiânia GO tem vagas abertas para diferentes cargos. Por isso, a administração optou por aplicar as provas por grupos e cronogramas distintos. Confira:

Cronograma A Provas: 15 de maio (realizado) Agente Comunitário de Saúde Agente de Combate às Endemias

Cronograma B Provas: 22 de maio (realizado) Agente de Apoio Educacional

Cronograma C Provas: 5 de junho Analista em Assuntos Sociais Analista em Comunicação Social Analista em Cultura e Desportos Analista em Obras e Urbanismo Profissional de Educação II

Cronograma D Provas: 12 de junho Assistente Administrativo Educacional Auxiliar de Atividades Educativas Auxiliar em Saúde Educador Social Técnico em Saúde

Cronograma E Provas: 26 de junho Especialista em Saúde Médico

O Grupo do cronograma A, que compreende os cargos de agente comunitário de saúde e agente de controle de endemias, realizou as provas no dia 15 de maio. O número de faltosos ainda não foi divulgado, mas eram esperados 11.191 inscritos para a aplicação.

Já os pertencentes ao cronograma B, realizaram as provas no último domingo (22/5). Ainda não há informações sobre o quantitativo de faltosos.

Os gabaritos e cadernos de provas já estão disponíveis para consulta pelo site do Centro de Seleção da UFG .

O concurso O edital do concurso Goiânia GO foi retomado em março deste ano. Ao todo, foram oferecidas 1.376 vagas para atuação nos setores de Saúde, Educação, Assistência Social e Infraestrutura. Os salários variam de R$1.212 a R$3.452. Confira os detalhes de cada cargo:

Saúde Foram ofertadas 211 chances para médicos em diferentes áreas: 69 para enfermeiros;

64 para agentes comunitários de saúde;

58 para auxiliares de saúde, sendo 30 para auxiliar de enfermagem, 18 para auxiliar de farmácia e 10 para auxiliar em saúde bucal.

50 vagas para agentes de combate às endemias;

23 para dentistas;

e 133 para técnicos de saúde, sendo 87 para técnico de enfermagem, dois para técnico de enfermagem do trabalho, 10 para técnico de imobilização ortopédica, 10 para técnico de radiologia, 10 para técnico de laboratório e quatro para técnico em necropsia;

01 para biólogo

05 para biomédico

01 vaga para enfermeiro intensivista;

02 para profissional de educação física.

Educação 194 chances de professor para diferentes disciplinas;

200 de auxiliar de atividades educativas;

e 100 de agentes de apoio educacional.

Assistência Social 62 vagas para analista em assuntos sociais, sendo 25 para assistentes sociais, 12 para pedagogos e 25 para psicólogos;

45 vagas para analista em cultura e desporto, destinadas a profissionais de educação física;

45 para educador social.

Infraestrutura 7 vagas para arquiteto;

29 para engenheiro civil

02 para engenheiro eletricista;

01 para tecnólogo em construção de edifícios;

e 01 para tecnólogo em construção de vias terrestres.



Última seleção O edital do concurso Goiânia, publicado em 2020, contou com oferta de 1.531 vagas. As chances foram para prover cargos em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social. As remunerações chegaram a R$3,4 mil. No nível fundamental incompleto, foram oferecidas vagas para agente de serviços operacionais, agente de apoio administrativo e agente de apoio educacional. Para quem concluiu o fundamental, as oportunidades foram para agente de manutenção mecânica e artífice de serviços e obras públicas. No nível médio, foram abertas vagas para agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, auxiliar em saúde/maqueiro, assistente administrativo, assistente administrativo educacional e assistente de atividades culturais e desportivas. Além de auxiliar em saúde, educador social e técnico em saúde. Já para o superior foram oferecidas vagas de analista em assuntos sociais, em comunicação social, em cultura e desportos, em obras e urbanismo, em organização e finanças e em saúde, além de médico e profissional de Educação II.