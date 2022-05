Concurso Diplomata: Instituto Rio Branco divulga resultado da segunda fase

Divulgação (foto: Divulgação) resultado final na segunda fase e a convocação para a terceira fase, referentes ao concurso de admissão à carreira de Diplomata de 2022. A informação foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (19/5). O documento traz a lista com os nomes e a pontuação dos condidatos.

Os convocados para a terceira fase farão algumas provas escritas, com duração de 4 horas cada e serão aplicadas nas capitais onde houver candidatos aprovados na segunda fase, conforme cronograma a seguir: 27 de maio de 2022: Prova de história do Brasil, iniciando-se às 9 horas;

27de maio de 2022: Prova de geografia, iniciando-se às 15 horas;

28 de maio de 2022: Prova de política internacional, iniciando-se às 9 horas;

28 de maio de 2022: Prova de economia, iniciando-se às 15 horas;

29 de maio de 2022: Prova de direito, iniciando-se às 9 horas; e

29 de maio de 2022: Prova de língua espanhola e língua francesa, iniciando-se às 15 horas.

O candidato deverá consultar o local de prova a partir de 20 de maio de 2022, na página oficial do concurso, no site do Instituto Iades, organizador da seleção. A consulta será individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.

Importante! As provas serão realizadas no horário oficial de Brasília-DF. Portanto, o candidato deve ficar atento às diferenças de fuso horário na sua cidade de realização.

O concurso A seleção para a carreira diplomática busca preencher 34 vagas de nível superior e oferece remuneração inicial de R$ 19.199,96. A primeira fase do concurso aconteceu em abril. Os concorrentes realizaram por uma prova objetiva. Os exames foram aplicados nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. Os aprovados realizarão atividades de natureza diplomática e consular, em seus aspectos específicos de representação, negociação, informação e proteção de interesses brasileiros no âmbito internacional. Além da remuneração base, os nomeados terão direito ainda a R$458 de auxílio-alimentação.