Concurso do STJ de 2018 tem prazo de validade prorrogado até 2024

(foto: Agência Brasil/ Reprodução) O concurso do Superior Tribunal de Justiça tem o seu prazo de validade prorrogado para até 2024. A decisão foi tomada pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, e embasada no art. 10 da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020, com redação dada pela Lei n. 14.314, de 24 de março de 2022. Ela foi publica no Diário Oficial da União. Confira aqui o documento na integra.





O período de validade deste certame já havia sido encerrado em dezembro de 2021, visto que seu edital de abertura foi publicado em 2018, no qual assegurava vagas destinadas para formação de cadastro de reserva para os cargos de analista judiciário e de técnico judiciário.





última convocação de aprovados nesta seleção foi em uma cerimônia que ocorreu no dia 10 de dezembro de 2020 . À época foram empossados 45 selecionados e durante a posse a chefe da Seção de Movimentação de Pessoas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Andréia Carla de Souza enfatizou "embora a gente esteja em um cenário de pandemia, o STJ permanece realizando todas as suas atividades, e nós já tínhamos um déficit de servidores em várias áreas”





SJT prevê novo certame





Edital de um novo concurso do STJ já está previsto, visto que a comissão responsável pelo levantamento/estudo sobre os cargos vagos, além do processo de escolha da banca, foi formada em fevereiro deste ano e já iniciou os preparativos . Os servidores designados são:

Dalila Taís Miguel de Souza;

Larissa Araújo Amaro;

Mariza Gontijo Esteves Gerardo da Silva Gomes; e

Anderson Luiz de França Silva.

“O quantitativo autorizado no Anexo V da LOA/2022 é de 57 cargos e para a nomeação de novos servidores neste exercício será utilizada a lista de candidatos do atual concurso público vigente no STJ, realizado em 2018”, ressalta o STJ.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes