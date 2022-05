TRF4 abre concurso com 20 vagas para juiz substituto

TRT 4/Divulgação (foto: TRT 4/Divulgação) Diário Oficial da União desta terça-feira (17/5). A remuneração inicial para a carreira é de R$ 32.004,65 (trinta e dois mil, quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Do quantitativo de vagas, 15 contemplam a ampla concorrência, 4 são para autodeclarados negras(os), pretas(os) ou pardas(os) e uma reservada para pessoa com deficiência. O TRT4 compreende a jurisdição das Seções Judiciárias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Para participar, o candidato deve ser cidadã ou cidadão brasileira(o); ter concluído o curso superior de bacharel(a) em Direito; ter, até a data da inscrição definitiva, 3 (três) anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel(a) em Direito.

Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 13h do dia 20 de maio. O prazo ficará aberto até as 14h do dia 20 de junho. O procedimento deve ser realizado por meio do site do tribunal . O valor da taxa é de R$320.

Há isenção da taxa de inscrição apenas para quem estiver inscrita(o) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); for membra(o) de família de baixa renda; for doadora ou doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

A isenção deverá ser solicitada no ato do preenchimento do formulário de Requerimento de Inscrição Preliminar, quando deverá ser selecionada a declaração pertinente ao caso, disponível no período de 20 de maio de 2022 a 27 de maio de 2022, na página oficial do concurso.