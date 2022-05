CRC-RO publica edital de concurso com inicial de até R$ 4 mil

CRC RO/Divulgação (foto: CRC RO/Divulgação)

Do total de vagas, 1 é para o cargo de assistente administrativo, que exige o nível médio completo. O aprovado vai cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração de até R$ 1.904,56.

As outras 2 vagas são para a carreira de contador. Para se candidatar, é preciso nível superior completo na área. A carga horária também é de 40 horas semanais. Já a remuneração é de R$ 4.013,15.

O certame será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas via internet, no site da banca, entre os dias 16 de maio e 20 de junho.

Os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea podem solicitar isenção de taxa entre os dias 18 e 19 de maio de 2022, na página oficial do concurso, no site da banca.



Avaliação Os candidatos serão selecionados por meio de provas objetivas, que serão realizadas na cidade de Ji Paraná/RO e Porto Velho/RO, conforme escolha do candidato no momento da inscrição.

Havendo necessidade, os candidatos poderão ser alocados para outras localidades adjacentes ao Município de escolha. Os exames estão marcados para o dia 17 de julho de 2022.

Confira as disciplinas exigidas no edital:

Todos os cargos: Língua Portuguesa – 10 questões Raciocínio Lógico Quantitativo – 10 questões Informática Básica – 10 questões Conhecimentos Específicos – 20 questões para o cargo de Assistente Administrativo e 30 questões para o cargo de Contador Estrutura da prova A Prova Objetiva será constituída de questões de múltipla. Cada questão terá 5 alternativas, sendo apenas uma correta.

Assistente Administrativo

Língua Portuguesa – 10 questões – peso 1 Raciocínio Lógico Quantitativo – 10 questões – peso 2 Informática Básica – 10 questões – peso 1 Conhecimentos Específicos – 20 questões – peso 3 Pontuação máxima: 100 pontos

Contador Língua Portuguesa – 10 questões – peso 1 Raciocínio Lógico Quantitativo – 10 questões – peso 2 Informática Básica – 10 questões – peso 1 Conhecimentos Específicos – 30 questões – peso 2 Pontuação máxima: 100 pontos



Último Concurso A última seleção para o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rondônia aconteceu em 2015, com organização da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB. Na época, foram ofertadas 11 vagas, para os níveis fundamental, médio e superior.

Os aprovados foram contemplados com remuneração inicial de R$ 960,10 a R$ 3.062,41. Além de benefícios adicionais como auxílios alimentação no valor de R$ 380 e assistência médica de R$ 132. Foram aprovados os que obtiveram o mínimo de 50% de acertos na prova objetiva.

Veja abaixo a distribuição de vagas:

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga Assistente Administrativo – 7 vagas Contador – 3 vagas