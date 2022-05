Concurso da AGU de 2018 tem prazo de validade prorrogado

AGU/Divulgação (foto: AGU/Divulgação) Advocacia Geral da União (AGU), teve o prazo de validade prorrogado por mais um ano. A informação foi publicada no Diário Oficial da União, na edição desta segunda-feira (16/5) e começa a valer a partir da próxima quarta-feira, dia 18 de maio.

"Prorrogar por um ano, a partir de 18 de maio de 2022, o prazo de validade do concurso público para provimento de cargos efetivos do Quadro de Apoio Técnico-Administrativo da Advocacia-Geral da União, cujo resultado final foi homologado pelo edital SGA nº 18, de 1º de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 150, de 6 de agosto de 2019", diz a portaria.

Dessa forma, aprovados no certame da AGU podem ser convocados até a próxima data de validade: dia 18 de maio de 2023. Inicialmente, o edital do concurso teria validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Porém, o prazo foi suspenso devido a pandemia causada pelo novo coronavírus.

A seleção ofereceu 100 vagas para provimento de cargos efetivos do quadro de apoio técnico-administrativo. Todas as oportunidades foram destinadas a candidatos com nível superior. Concurso O edital do concurso da AGU foi publicado em outubro de 2018, oferecendo 100 vagas. Os nomeados vão exercer jornadas de trabalho entre 25 e 40 horas semanais. A remuneração é de R $6.203,34. Também serão acrescidos ao vencimento básico, gratificação de desempenho de atividade de apoio técnico administrativo e gratificação específica de apoio técnico administrativo.

O certame foi organizado pelo Instituto Idecan. O quantitativo de vagas foi distribuídas entre os seguintes cargos:

administrador (48 vagas);

analista técnico-administrativo (dez);

arquivista (duas);

bibliotecário (uma);

contador (32);

técnico em assuntos educacionais (duas);

e Comunicação Social (cinco).

O concurso AGU, que aconteceu nos períodos matutino e vespertino do dia 9 de dezembro de 2018, teve as provas canceladas de cinco dos sete cargos, devido ao atraso de malotes que continham as provas. O certame contou com mais de 50 mil inscritos para concorrer a 100 vagas.

Os demais cargos da seleção, analista técnico-administrativo e bibliotecário, não precisaram ter suas provas remarcadas. Feitas no turno vespertino, os resultados preliminares da prova objetiva já foram divulgados pelo Idecan e estão disponíveis no site do mesmo.

Na ocasião, os concorrentes passaram por provas objetivas, contendo 60 questões das seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (dez questões); Raciocínio Lógico (cinco); Noções de Informática (cinco); Conhecimentos Gerais (dez); e Conhecimentos Específicos (30).

OS candidatos a uma vaga nos cargos de administrador, arquivista, contador, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social fizeram ainda uma prova discursiva.