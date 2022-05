Sedes-DF prorroga prazo de validade do concurso para técnicos em assistência social

(foto: Freepik/Divulgação) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) divulgou, no Diário Oficial desta quinta-feira (12/5), a prorrogação por mais 02 anos, a contar de hoje, o prazo de validade do concurso público para provimento de vagas do cargo de técnico em assistência social.



A decisão é referente ao certame para carreira pública, na especialidade técnico administrativo – código 301, objeto do edital de Homologação do resultado final nº 21, de 11 de maio de 2020, publicado no DODF nº 71-A, de 12 de maio de 2020, retificado pelo Edital nº 22, de 18 de outubro de 2021, publicado no DODF nº 199, de 22 de outubro de 2021.