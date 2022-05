Censo 2022: IBGE abre 123 vagas no RJ para agente censitário

Tânia Rego/Agencia Brasília (foto: Tânia Rego/Agencia Brasília) último concurso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou mais um edital complementar, com a oferta de 123 vagas para o cargo de agente censitário de pesquisa por telefone (ACT).

O documento foi publicado na última segunda-feira (9/5). O concurso tem o objetivo de formar a equipe que vai realizar o Censo Demográfico 2022. Para concorrer ao cargo de agente censitário de pesquisa por telefone, os interessados devem ter nível médio completo e um ano de experiência comprovada em teleatendimento ou telemarketing ativo ou receptivo, nos últimos cinco anos.

Os aprovados serão contratados pelo período de até cinco meses, que podem ser prorrogados. O edital complementar oferece oportunidades para atuação na cidade do Rio de Janeiro. Os aprovados vão cumprir jornada de 27 horas, observado o limite máximo de 4h30 diárias, distribuídas em três turnos: Turno I: das 8h às 12h30 (34 vagas);

Turno II: das 12h30 às 17h (48 vagas); e

Turno III: das 17h às 21h30 (41 vagas).

Se nomeado, o servidor vai receber remuneração de R$998, além dos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

O IBGE possui outros editais complementares abertos para o Censo 2022. Um deles oferta de 25 vagas para as funções de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. O outro contempla 107 vagas para agente censitário operacional e coordenador censitário subárea, com remuneração de R$3mil.



Inscrições As inscrições para o edital complementar do concurso IBGE para agente censitário de pesquisa por telefone já estão abertas. O período para se inscrever vai até as 17h da próxima sexta-feira (13/5). Não há taxa de inscrição.

Os cadastros podem ser feitos de forma online ou presencial. Para os cadastros feitos pela internet, é preciso preencher o formulário de inscrição (anexo II do edital) e enviá-lo para o e-mail psscomplementar.cac@ibge.gov.br , com as cópias do documento de identidade e do título acadêmico.

Já os cadastros presenciais serão realizados, das 8h às 17h, na Rua Equador, n.º 558, 4º Andar, no bairro de Santo Cristo, no Rio de Janeiro. O candidato deverá apresentar a cópia do documento de identidade e do seu título acadêmico.

O processo seletivo não conta com provas ou outras etapas comuns aos concursos. Os documentos entregues ou enviados no período de inscrição serão avaliados e analisados. O resultado final está previsto para o dia 30 de maio. Concurso para efetivos O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) solicitou novo concurso com 2.503 vagas efetivas. A solicitação foi assinada no dia 22 de abril pelo presidente do Instituto, Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto, e encaminhada no dia 25 de abril ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

O Ministério da Economia é o responsável por avaliar solicitações de concursos públicos, que podem ser autorizadas até 2023. Os órgãos e autarquias que desejam abrir novas vagas até esse período devem enviar seus pedidos até maio deste ano, quando termina o prazo para tais requerimentos. De acordo com o pedido encaminhado pelo IBGE, o quantitativo de vagas será distribuído da seguinte forma: analista de planejamento, gestão e infraestrutura e tecnologista em informações geográficas e estatísticas (1.004 vagas);

pesquisador em informações geográficas e estatísticas (11); e

técnico em informações geográficas e estatísticas (1.488). O documento também traz a previsão de gastos com salários, caso o concurso seja autorizado, sendo R$8.488,47 para o cargo de analista, R$9.389,06 para pesquisadores e R$3.677,27 para técnico. O IBGE argumenta que vem sofrendo progressiva redução do seu quadro de servidores, em decorrência de exonerações, falecimentos e, especialmente, aposentadorias. “O concurso mais recente foi realizado em 2015 e, mesmo com essas reposições, não foi possível garantir um quadro mínimo para a manutenção das atividades desta instituição”, diz a entidade. Ainda segundo o Instituto, cerca de 25% do total de servidores atuantes atualmente já pode requerer aposentadoria. “Esse quantitativo pode ser ainda maior, uma vez que, para esse levantamento, foi computado, exclusivamente, o tempo de trabalho no IBGE registrado no SIAPE (sem considerar o tempo de contribuição destes servidores fora desta Fundação)”, explica o IBGE.