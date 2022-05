Ministério da Justiça convoca candidatos de seleção para inspeção médica

MJ/Divulgação (foto: MJ/Divulgação) Ministério da Justiça e Segurança Pública convocou os candidatos do processo seletivo para o cargo de técnico especializados em pesquisa e análise para a realização dos exames de saúde. O edital com a lista de nomes dos convocados foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (10/5).

Os candidatos devem comparecer, no período de 10 a 27 de maio de 2022, na Divisão de Promoção à Saúde - DIPS, da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco "T", Anexo II, Térreo, mediante prévio agendamento por meio do correio eletrônico saude.dips@mj.gov.br, para se submeterem a inspeção médica oficial.

Após serem considerados aptos pela junta médica oficial, os candidatos estão convocados para firmar contrato de pessoal técnico por tempo determinado, na Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, no dia 30 de maio de 2022, com prazo final até 08 de junho de 2022.

A documentação em formato digital deverá ser enviada previamente para o endereço eletrônico: cgif_2@mj.gov.br, com o assunto: processo seletivo simplificado.



Salários de R$ 6 mil A seleção oferece 66 vagas imediatas para profissionais de nível superior. As oportunidades são temporárias no cargo de técnico especializado, com lotação no Distrito Federal.

Das vagas, 57 são para técnicos especializados em gestão de ativos e parcerias, seis para técnicos especializados em pesquisa e análise de dados e três em formação e capacitação. O edital oferece ganho de R$ 6.130, para jornada de 40 horas semanais.

As provas foram aplicadas em 19 de dezembro de 2021 e contaram com 120 questões, sendo 70 de conhecimentos específicos e 50 de conhecimentos gerais. O exame será aplicado no período vespertino, com quatro horas de duração.

O prazo da seleção será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade.