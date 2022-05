Concurso SES-DF: edital de seleção emergencial é retificado

Divulgação (foto: Divulgação) Secretaria de Saúde do Distrito Federal retificou o edital do processo seletivo emergencial para o para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do quadro de médicos, visando o atendimento à população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).





O documento, publicado na página 108 do Diário Oficial do Distrito Federal, afeta o cargo de médico do trabalho. A alteração foi nas exigências mínimas para nomeação.





Segundo a nova retificação, onde se lê: "MÉDICO – MEDICINA DO TRABALHO Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Medicina com especialização em Medicina do Trabalho, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe", leia-se: "MÉDICO – MEDICINA DO TRABALHO Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; e certificado de residência médica credenciada pelo Ministério da Educação nesta especialidade ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira/Associação Nacional de Medicina do Trabalho."





Considerando ainda a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, o processo seletivo simplificado emergencial visa a contratação de 381 profissionais.









Novo concurso para efetivos

Um dos concursos mais esperados do ano teve o edital publicado. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou o documento com a oferta de 381 vagas. O edital saiu na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), publicada no começo da noite da última sexta-feira (25/3).





Do quantitativo de vagas, 230 visam a contratação de médicos de diversas especialidades, 101 enfermeiros e 50 cirurgiões-dentistas. Haverá também formação de cadastro reserva





As inscrições abrem em 25 de abril e vão até 23 de maio. A prova objetiva está marcada para 26 de junho e o resultado final será divulgado em 1º de setembro deste ano. Por conta de 2022 ser ano eleitoral, os selecionados serão contratados somente em 2023.





