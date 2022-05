TRT 4 publica edital com 28 vagas! Remuneração chega a quase R$ 13 mil

(foto: TRT 4ª Região/ Divulgação)

As inscrições poderão serem feitas pelo site da banca reguladora, a Fundação Carlos Chagas, a partir da próxima segunda-feira (9/5) e vai até o dia 31 de junho. O valor da taxa é de R$ 110 (nível superior) e de R$ 90 (nível médio).

As vagas que estão sendo ofertadas é para cargo de técnico (nível médio) e analista judiciário em diversas especialidades (nível superior). A remuneração ofertada é R$ 7.591,37 e R$ 12.455,30, respectivamente. A jornada de trabalho será de 40h semanais.

Os inscritos serão submetidos a uma prova objetiva contendo 60 questões de conhecimentos gerais e específicos, com 30 questões cada uma e uma prova discursiva composta por uma redação. Ambas são de caráter eliminatório e classificatório. A previsão é que elas sejam realizadas no dia 10 de junho em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Será realizado também uma entrevista com os selecionados nesta etapa, de acordo com o cronograma esta fase previta para o mês de setembro.

O Extrato de Contrato informando a definição da banca, foi publicado no Diário Oficial da União da quarta-feira (4/5). A vigência da contratação iniciou com a assinatura do contrato e se encerrará após a divulgação do resultado final.

Último Concurso

O TRT do Rio Grande do Sul realizou pela última vez um certame em 2015, no qual ofertou 18 vagas para os níveis superior e médio. Elas foram distribuídas da seguinte forma: quatro vagas de analista judiciário (nível superior) e 14 de técnico judiciário (nível médio). A FCC também foi a banca que regulamentou o processo seletivo.

Os salários ofertados na época variavam entre R$ 8.863,84 para o cargo de analista e R$ 5.425,79 para técnico. Em ambos, a jornada de trabalho foi de 40 horas semanais. Do total de selecionados 20% eram candidatos autodeclarados pardos ou pretos (PPP). O aprovados que compôs o cadastro reserva tiveram dois anos para serem convocados.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes