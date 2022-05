IBGE retifica edital reduz número de vagas de concurso

(foto: divulgação) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou um edital complementar ao concurso público de 2019. Conforme retificação publicada nesta quinta-feira (5/5) no Diário Oficial da União, a oferta caiu de 107 para 106 oportunidades.

A mudança afetou o cargo de coordenador censitário de subárea (CCS). As oportunidades agora estão distribuídas por nove e não mais dez municípios. Neste caso, a vaga retirada foi a da cidade de Buritis, em Minas Gerais. A nova distribuição da seguinte forma:

UF Localidade Vagas MG Coronel Fabriciano 1 MG Formiga 1 MT Chapada dos Guimarães 1 MT Lucas do Rio Verde 1 MT Nova Mutum 1 MT Santo Antônio do Leverger 1 RS Santa Cruz do Sul 1 SC São Joaquim 1 SC São José 1

Para concorrer a uma vaga, os interessados devem ter o nível médio completo, além da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria "B".

Os aprovados e nomeados vão receber remuneração inicial de R$3.100, com direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também seleciona 97 temporários para o cargo de agente censitário operacional (ACO). As oportunidades estão distribuídas pelas capitais de Alagoas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Neste caso, para concorrer os candidatos devem ter o nível médio completo e farão jus a remuneração de R$1.700 mais os auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. Em ambos os casos, as seleções são temporárias e os contratos terão a validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. Inscrições Os interessados no concurso devem ficar atentos. O prazo de incrição, que abriu no dia 2 de maio e vai até a próxima sexta-feira (6/5). O cadastro pode ser feito de forma online ou presencial. Para os cadastros online, os candidatos devem enviar a documentação exigida no edital, para o endereço de e-mail correspondente à região/cidade/estado e cargo desejado.

Já os cadastros presenciais devem ser realizados nos postos listados no edital. Não há taxa para participação nesta seleção.

Os documentos entregues serão avaliados e o resultado preliminar desta etapa está previsto para ser divulgado no próximo dia 16/5, com prazo para recursos nos dias 17 e 18 de maio. Conforme o edital, o resultado final sairá no dia 20 de maio. Concurso IBGE para efetivos O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) solicitou novo concurso com 2.503 vagas efetivas. A solicitação foi encaminhada em abril ao ministro da Economia, Paulo Guedes. O Ministério da Economia é o responsável por avaliar solicitações de concursos públicos, que podem ser autorizadas até 2023.

De acordo com o pedido encaminhado pelo IBGE, o quantitativo de vagas será distribuído da seguinte forma: analista de planejamento, gestão e infraestrutura e tecnologista em informações geográficas e estatísticas (1.004 vagas);

pesquisador em informações geográficas e estatísticas (11); e

técnico em informações geográficas e estatísticas (1.488). O documento também traz a previsão de gastos com salários, caso o concurso seja autorizado, sendo R$8.488,47 para o cargo de analista, R$9.389,06 para pesquisadores e R$3.677,27 para. Saiba mais sobre a solicitação do novo concurso do IBGE aqui. Concurso para o Censo 2022 Atualmente o IBGE também realiza um certame com a oferta de 206.891 vagas temporárias em todo o país, para a realização do Censo Demográfico 2022. Alguns cargos já têm os resultados homologados. As vagas são distribuídas entre os seguintes cargos: nível fundamental: recenseador (183.021 vagas);

nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas). As oportunidades oferecem ganhos mensais de R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores sobem para R$2.158 e R$2.558, respectivamente. Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. No caso do recenseador, a remuneração será por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador! A jornada de trabalho recomendável para o recenseador é de, no mínimo, 25 horas, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Já os agentes irão atuar 40 horas semanais, oito horas por dia. O contrato dos agentes terá duração de cinco meses, enquanto o recenseador irá trabalhar, inicialmente, por três meses. Em ambos os casos, os contratos poderão ser prorrogados com base nas necessidades do IBGE.