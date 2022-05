Adasa retoma concurso com 75 vagas e divulga novo cronograma

ADASA/Divulgação (foto: ADASA/Divulgação) concurso público para o provimento de 75 vagas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de regulador de serviços públicos e de técnico de regulação de serviços públicos com algumas retificações. O documento foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (5/5).

O certame é organizado pelo Instituto Iades, responsável também por receber as inscrições. O contrato com a banca foi renovado e prorrogado até 2024. Além de alterações nas exigências mínimas de alguns cargos e do conteúdo programático cobrado, a Adasa divulgou ainda o novo cronograma do certame. Confira os principais prazos:

Divulgação do edital 6/5/2022 Período para a solicitação de isenção/redução da taxa 10/5 a 18/5/2022 Período para as inscrições no concurso público. 31/5 a 17/7/2022 Período para as solicitações de atendimento especial e para concorrer às vagas reservadas para candidatos: pessoas com deficiência, negros e hipossuficiente. 31/5 a 18/7/2022 Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 19/7/2022 Divulgação dos locais de realização das provas objetivas e discursivas. 1/8/2022 Aplicação das provas objetivas e discursivas 7/8/2022 Divulgação dos gabaritos preliminares 7/8/2022 Interposição de recursos contra os gabaritos preliminares 8/8 a 19/8/2022 Publicação do resultado final da etapa de prova discursiva, avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação 18/10/2022 Divulgação do resultado final 18/11/2022 Início da etapa de curso de formação profissional 14/12/2022 Homologação do resultado final 1/3/2023

Confira aqui todas as retificações do concurso, na página oficial do certame. O Concurso A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) publicou o edital de abertura de seu novo concurso em março de 2020, pouco ante do início da pandemia. O certame está sob a responsabilidade do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e oferece 75 vagas, sendo 25 para provimento imediato e 50 para formação de cadastro reserva. Há chances para pessoas com nível médio e/ou superior.

O cargo de regulador de serviços públicos, de nível superior, tem salário inicial de R$ 10 mil para 40 horas de trabalho semanal, e oferta as seguintes especialidades: gestão e regulação, engenharia civil, engenharia ambiental e sanitária, geologia, economia e contabilidade.

Há ainda o cargo de técnico de regulação de serviços públicos, de nível médio, com salário inicial de R$ 4.300, também para 40 horas de trabalho semanal.

Cargos Regulador de Serviços Públicos - Gestão e Regulação

5 vagas + 10 vagas para cadastro reserva





Regulador de Serviços Públicos - Engenharia Civil

4 vagas 8 vagas para cadastro reserva





Regulador de Serviços Públicos - Engenharia Ambiental e Sanitária

4 vagas 8 vagas para cadastro reserva





Regulador de Serviços Públicos - Geologia

2 vagas 4 vagas para cadastro reserva





Regulador de Serviços Públicos - Economia

2 vagas 4 vagas para cadastro reserva





Regulador de Serviços Públicos - Contabilidade

1 vaga 2 vagas para cadastro reserva





Técnico de Regulação de Serviços Públicos

7 vagas 14 vagas para cadastro reserva

O concurso reserva 20% das chances para pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros. Desvendando o edital da Adasa: saiba tudo sobre o novo concurso!

Os candidatos serão selecionados mediante provas objetivas para todos os postos; além de provas discursivas, prova de títulos e curso de formação apenas para o cargo de regulador de serviços públicos.

Serão cobradas questões sobre português, administração pública, (noções) direito constitucional, (noções) direito administrativo, língua inglesa (apenas para regulador), conhecimentos sobre o Distrito Federal e RIDE, legislação aplicada sobre os servidores da Adasa, além de conhecimentos específicos. Confira o EDITAL DE ABERTURA COMPLETO AQUI!