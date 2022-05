PGDF convoca candidatos para próximas etapas do concurso com 100 vagas

PGDF/Divulgação (foto: PGDF/Divulgação) Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) publicou a convocação complementar para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência e a convocação complementar de candidatos negros para o procedimento de heteroidentificação, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico.

O documento com os nomes dos convocados foi publicado na página 77 do Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (4/5). O documento informa ainda que os resultados destas etapas devem ser divulgados na data provável de 1º de junho de 2022.

Os cargos são referentes à carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF). O Certame já está nas etapas finais. As provas objetivas e discursivas foram aplicadas em agosto de 2021. A seleção é organizada pelo Cebraspe.

O concurso O certame da PGDF oferece 100 vagas imediatas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas. Os salários são de R$ 4.720,00 para técnicos e R$ 7.320 para analistas, para 40 horas de trabalho semanal.

Há chances para analistas nas especialidades de administração, desenvolvimento de sistema, suporte e infraestrutura, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito e legislação, estatística, farmácia, jornalismo e psicologia. Já para os cargos técnicos, as chances são para apoio administrativo, eletricidade e comunicação e tecnologia e informação.

Veja o número de inscritos para cada cargo: Analista Jurídico (Administração): 2.453 Analista Jurídico - Analista de Sistema (Desenvolvimento de Sistema): 879 Analista Jurídico - Analista de Sistema (Suporte e Infraestrutura): 947 Analista Jurídico (Arquivologia): 274 Analista Jurídico (Biblioteconomia): 285 Analista Jurídico (Contabilidade): 1.710 Analista Jurídico (Direito e Legislação): 7.708 Analista Jurídico (Estatística): 76 Analista Jurídico (Farmácia): 743 Analista Jurídico (Jornalismo): 468 Analista Jurídico (Psicologia): 609 Técnico Jurídico (Apoio Administrativo): 38.473 Técnico Jurídico (Eletricidade e Comunicação): 779 Técnico Jurídico (Tecnologia e Informação): 3.633 Saiba mais informações sobre a concorrência aqui!

Concurso para Procuradores da PGDF A PGDF tem outra seleção em andamento para o cargo de Procuradores. O concurso visa contratar 65 procuradores de forma efetiva e imediata. Segundo o edital, a avaliação conta com quatro etapas: provas objetivas, provas discursivas, provas orais e avaliação de títulos. A primeira, objetiva, está prevista para 5 de junho e irá cobrar 200 questões divididas em três grupos.

Para concorrer, é necessário ter curso de nível superior completo em direito, além de registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os profissionais contratados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios. Os exames discursivos estão previstos para os dias 12, 13 e 14 de agosto. Na etapa, os candidatos irão escrever uma redação e responderão a três questões discursivas sobre os grupos.