Concurso MAPA: inscrições são prorrogadas até 12 de maio

(foto: Divulgação)

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou um retificação no edital da seleção pública que oferece 360 vagas temporárias, sendo 60 imediatas e 300 para a formação de um cadastro de reserva. Um novo cronograma foi publicado e, com isso, as inscrições estão prorrogadas até 12 de maio. O período encerraria na última segunda (2/5). A aplicação das provas objetivas segue prevista para 5 de junho. Confira aqui o cronograma completo. As vagas da seleção são para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação e exigem formação em nível superior. O salário é de R$ 8.300.