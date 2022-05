Ministério da Economia cancela seleção com 2.130 vagas para Brasília

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O concurso público do Ministério da Economia com 2.130 vagas para Brasília-DF foi cancelado. O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) enviou um comunicado informando o cancelamento do certame. Segundo o comunicado o cancelamento foi motivado por "questões orçamentárias advindas de readequações realizadas no orçamento da União".

Para os candidatos que efetuaram a taxa de inscrição foi informado que "o ME entrará em contato com os candidatos pagantes a partir deste mês de maio, por meio das correspondências eletrônicas cadastradas junto ao IDIB, a fim de colher as informações necessárias para a devolução da taxa de inscrição no certame", assegura o documento.

Este processo seletivo estava suspenso desde janeiro deste ano. A suspensão ocorreu no meio do período de inscrições que seria encerrado em fevereiro. Na época era cobrado R$ 64 (cargos de nível superior) e R$ 54 (nível médio).

(foto: Reprodução)

Sobre o concurso:

O certame era regido pelo Edital Nº 2 – ME, de 6 de janeiro de 2022, no qual eram ofertadas 2.130 vagas abragendo níveis médio e superior. Ele era para provimento de vagas e cadastro reserva. A sua validade era de dois anos após da data de homologação e poderia se estender por igual período.

A cidade de atuação dos selecionados deste processo selitivo simplificado era Brasília DF. O salário inicial variava entre R$ 1.700 a R$ 6.130. As vagas erão divididas da seguinte maneira:

210 vagas (30 vagas imediatas e 180 para CR) para analista de negócio 1A,

100 vagas (10 vagas imediatas e 90 para CR) para analista de negócio,

1.015 vagas (145 vagas imediatas e 870 para CR) para analista técnico e

810 vagas (115 vagas imediatas e 690 para CR) para o cargo de técnico, o único exigindo nível médio.

Em relação as etapas do concurso, ele seria composto por duas etapas, prova objetiva e avaliação de títulos. Sobre a prova objetiva, ela seria composta pos 60 questões abragendo conhecimentos gerais e específicos, 30 questãoes cada um, e seria aplicada no dia 3 de abril somente em Brasília.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes