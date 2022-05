Concurso CRP-CE recebe inscrições de concurso público com 200 vagas

(foto: Banco de imagens da USP) Conselho Regional de Psicologia do Ceará (CRP CE) publicou o edital de abertura do concurso público de vagas em cargos de nível médio e superior, mais formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal.

São 200 vagas distribuídas em 8 chances efetivas e 192 para formação de cadastro reserva. Os cargos oferecidos para nível médio são: assistente administrativo (80 vagas), assistente técnico administrativo e serviços (30 vagas), técnico financeiro (30 vagas). A carga horária deles é de 40h semanais e a remuneração base inicial varia entre R$ 1.578,11 e R$ 2.160,99.

Já os cargos exigindo nível superior são: psicóloga fiscal (30 vagas) e técnico de orientação e fiscalização (30 vagas). O salário base é R$ 6.136,46 e a carga horária semanal é de 30h.

Em ambos os níveis será acrescido benefícios além do salário base. Os selecionados neste certame serão submetidos ao regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho –CLT, ou aquele ou aquele que estiver vigente à época da contratação. As cidades de lotação são Juazeiro do Norte CE e Fortaleza CE.

O período de inscrição segue aberto até 6 de junho, no site do Instituto Quadrix, banca reguladora, e após o pagamento da taxa de inscrição, R$ 60 (nível médio) e R$ 70 (nível superior) ou do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.





Sobre as etapas do certame:

O processo seletivo será formado somente por uma etapa que consiste na prova objetiva composta por 120 questões abrangendo os seguintes conhecimentos: básicos (40), complementares (30) e específicos (50).

Dentre as disciplinas cobradas estão: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemática, Noções de Informática, Legislação e Ética na Administração Pública, Atualidades, entre outras.

De acordo com este edital serão critérios de seleção:

"Obtiver nota igual ou superior 8,00 pontos na área de Conhecimentos Básicos;

Obtiver nota igual ou superior a 6,00 pontos na área de Conhecimentos Complementares;

Obtiver nota igual ou superior a 10,00 pontos na área de Conhecimentos Específicos;e

Obtiver nota igual ou superior a 30,00 pontos na prova objetiva.”