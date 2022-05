Concurso UnB: banca divulga gabaritos e abre prazo para recursos

Agência UnB/Divulgação (foto: Agência UnB/Divulgação) Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do concurso da Universidade de Brasília (UnB), divulgou os gabaritos oficiais das provas objetivas e abriu o prazo de recurso para os que discordarem dos resultados.

Para consultar as respostas, é preciso fazer uma pesquisa individual na página oficial do concurso. Quem desejar interpor recurso contra os resultados, também poderá fazê-lo pela página do concurso, até às 18 horas de quarta-feira (4/5).

O concurso para técnico-administrativos da Universidade de Brasília (UnB) contou com cerca de 18.220 inscritos . A concorrência foi divulgada pelo Cebraspe, organizador da seleção. O certame oferece 174 vagas para cargos de nível médio e superior.

Os candidatos foram avaliados em provas objetivas e discursivas, aplicadas aplicadas no último domingo (1º/5).

Como foram as avaliações? De acordo com o edital de abertura, as provas objetivas serão compostas por 120 itens. O Cebraspe costuma trabalhar no estilo certo ou errado. Desse total, 50 questões serão de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Será reprovado quem obtiver nota inferior a 10 pontos em Conhecimentos Básicos, 21 pontos em Conhecimentos Específicos e 36 pontos no conjunto das provas objetivas.

Já a avaliação discursiva consistirá na redação de texto dissertativo, de até 30 linhas. Apenas terá a redação corrigida quem tiver a pontuação mínima na prova objetiva e estiver dentro do número disposto no edital.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois. Durante esse período, a universidade poderá convocar aprovados para suprir a necessidade de novos servidores. O concurso O edital do concurso UnB foi publicado em janeiro deste ano, com a oferta de 174 vagas, sendo 100 apenas para assistente em administração. O cargo exige o ensino médio completo. Não é preciso ter experiência na área. A remuneração é de R$ 2.904,96.

As outras 25 oportunidades são para técnico de Tecnologia da Informação e duas para técnico em Contabilidade. Nesse caso, para se inscrever foi necessário ter curso técnico na respectiva área. Os ganhos também são de R$ 2.904,96.

O certame também oferece chances de nível superior para as seguintes áreas: Cargo 1: Administrador- 15 vagas; Cargo 2: Arquiteto e Urbanista - 1 vaga; Cargo 3: Assistente Social - 3 vagas; Cargo 4: Bibliotecário-Documentalista - 3 vagas; Cargo 5: Contador - 2 vagas; Cargo 6: Engenheiro - Área: Civil - 3 vagas; Cargo 7: Estatístico - 1 vaga; Cargo 8: Farmacêutico 2 vagas; Cargo 9: Fonoaudiólogo 1 vaga; Cargo 10: Médico - Área: Trabalho - 2 vagas; Cargo 11: Produtor Cultural - 1 vaga; Cargo 12: Psicólogo - Área: Organizacional -1 vaga; Cargo 13: Químico - 2 vagas;

Para se inscrever nos cargos de escolaridade superior foi exigido graduação na área correspondente. Os salários são de R$ 4.638,66. Esses valores já incluem o auxílio-alimentação de R$458.