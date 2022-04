Marinha lança três editais somando 41 vagas; remuneração chega a R$ 9 mil

(foto: Marinha do Brasil/ Divulgação) Foram divulgados, nesta quinta-feira (28/4), três editais para o provimento de vagas por meio de um concurso da Marinha do Brasil . Juntos, os certames somam 41 vagas com remuneração que chega a R$ 9.070. As vagas são para engenheiros, quadro técnico e para capelão. As inscrições terão início somente em julho — do dia 04 ao dia 17. A taxa de inscrição é de R$ 140.





Poderão solicitar a isenção da taxa os candidatos que recebam até um salário mínimo e esteja cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, além de doadores de sangue.

Todos os processos seletivos são divididos em três etapas, a primeira será de provas.





A segunda é composta pela seguintes etapas:

Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física (TAF) - Natação e Corrida;

Prova de Títulos (PT);

Verificação de Documentos (VD); e

Avaliação Psicológica (AP).

A terceira:

a) Período de Adaptação (somente para quadro técnico que não é de caráter eliminatório e classificatório) b) Curso de Formação propriamente dito (eliminatório e classificatório).

Requesitos principais:

Ser brasileiro nato;

Ambos os sexos;

Menos de 35 anos(*);

Ter graduação completa na área a que concorre;

Possuir bons antecedentes de conduta;

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral.

* Atender aos limites de idade, referenciados a 30 de junho do ano correspondente ao início do respectivo curso de formação militar.

Especificações de cada edital:

É exigido nível superior nos seguintes curso: Arquitetura e Urbanismo e Engenharia (Cartográfica, Civil, de Materiais, de Produção,de Sistemas de Computação, Eletrônica, Elétrica, de Telecomunicações Mecânica, Naval e Química).

Dentre as etapas do concurso estão: Prova de Conhecimentos Profissionais composta de duas partes: a primeira com 20 questões objetivas e a segunda com 10 questões discursivas, além da redação e tradução de texto de inglês técnico. Também haverá Prova de Títulos e Cuso de formação.

Quadro Técnico; 16 vagas:





Este edital abrange diversas áreas, são elas: Arqueologia, Arquivologia e Gestão de Documentos, Biblioteconomia, Ciências Biológicas - Biologia Marinha, Ciências Biológicas - Biotecnologia Marinha, Ciências Biológicas - Genética, Ciência da Computação, Ciências Náuticas, Comunicação Social, Desenho Industrial, Direito, Educação Física, Estatística, Física - Licenciatura, História, Geologia/Geofísica, Informática, Letras Português - Licenciatura, Matemática - Licenciatura, Meteorologia, Museologia, Música, Oceanografia, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Segurança do Tráfego e Aquaviário.





O orgão afirma que o quadro técnico "destina-se ao preenchimento de cargos técnico-administrativos que visam às atividades de apoio técnico e às atividades gerenciais e administrativas em geral, além das atividades inerentes à carreira militar".

As etaps com provas são: Prova objetiva com 50 questões, Redação e Prova de Títulos.

Capelão:

De acordo com o edital este cargo "destina-se ao preenchimento de cargos e funções técnico-administrativos que visam às atividades de apoio técnico e às atividades gerenciais e administrativas em geral, além das atividades inerentes à carreira militar, nos termos da Lei nº 9.519, de 26 novembro de 1997 e da Lei nº 6.923, de 29 de junho de 1981.





Além dos requesitos já mencionados, é exigido experência de 3 anos no exercício de atividades pastorais, na Igreja Católica Apostólica Romana, de acordo com o art. 18, inciso V, da Lei 6.923/1981 - Dispõe sobre o Serviço de Assistência Religiosa nas Forças Armadas.

Em relação as provas, são: Prova objetiva com 50 questões de Conhecimentos Profissionais, Redação (eliminatórias e classificatórias) e Prova de Títulos.