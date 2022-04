Aprovados para a 2ª fase do concurso do CBM-AC são convocados

(foto: Arquivo Ascom/ CBM AC) Os aprovados na primeira fase do concurso público do Corpo de Bombeiros do Acre (CBM AC) , forão convocados, na última quinta (28/7), para próxima fase, que consiste em um teste de aptidão física e exame psicotécnico. Sua aplicação está prevista para o dia 8 e 9 de maio nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul do estado do Acre.

O cartão de convocação para o Exame Psicotécnico e a Prova de Aptidão Física, contendo a data, o local e o horário de realização, já está disponibilizado no site da banca, o IFBC





Os selecionados somam 612 candidatos ao cargo de soldado combatente. A maioria foram homens,488, já as mulheres totalizam 124. Os nomes foram anunciados seguindo a seguinte ordem: cargo, inscrição e ordem alfabética.





É válido ressaltar que o edital de convocação foi retificado logo após a sua publicação. Foram modificados o dia de divulgação do cartão de convocação e as datas da realização da prova.

Ademais, a segunda etapa estava suspensa desde o dia 20 de abril, no qual estava sendo comprida uma decisão judicial. Em nota o governo do estado afirmou que iria adotar as medidas cabíveis para a retomado do processo seletivo.

Sobre a 1ª fase:

As notas dos aprovados precisavam ser igual ou superior a 60 pontos (50%), sendo que não podiam zerar nenhuma das disciplinas.





Segundo o edital , as provas objetivas foi composta pelos seguintes conteúdos:





Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa (seis);

Matemática (seis);

História e Geografia do Acre (quatro); e

Informática Básica (quatro).





Conhecimentos Específicos:





Estatuto dos Militares do Estado do Acre (oito);

Noções de Direito Administrativo (sete);

Noções de Direito Constitucional (sete);

Noções de Direito Penal Militar (sete);

Física (oito); e

Química (oito).

Sobre o concurso:

Por fim, o concurso está ofertando 153 vagas para soldados , cargo que exige o nível superior, e oferece remuneração de R$ 4.344,22. Dentre os critérios exigidos estão: idade mínima de 18 anos até a data da matrícula no curso de formação; no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição do concurso; e estatura mínima de 1,60m para candidatos do sexo masculino e 1,55m para candidatas do sexo feminino.





*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes