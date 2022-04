Vagas em Goiás! Câmara de Pires do Rio lança edital com 40 chances

(foto: Câmara Municipal de Pires do Rio/ Divulgação Facebook)

Câmara Municipal de Pires do Rio , em Goiás, tornou público nesta quinta-feira (28/4) o edital para concurso público para provimento de 40 vagas (9 para contratação imediata e restante para formação de cadastro reserva), abrangendo todos os graus de escolaridade. A organização do certame é de responsabilidade do Instituto de Apoio Administrativo Municipal (Itame)

A remuneração inicial ofertada chrga a R$ 2.500 e os cargos comtemplados são:

Auxiliar Legislativo;

Motorista;

Técnico Legislativo;

Analista Legislativo;

Consultor Legislativo - Contábil;

Consultor Legislativo - Jurídico.

As incrições serão realizadas por meio do site da banca a partir do dia 30 de maio e serão encerradas no dia 20 de junho. Será cobrado R$ 70,00 para os cargos de nível fundamental,R$ 90,00 para os cargos de nível médio e R$ 110,00 para os cargos de nível

superior, podendo ser pago até o dia 23 de junho.

Segundo o edital "não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para o candidato que declarar e comprovar hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da taxa, nos termos do Decreto Federal nº 6.593/08".

O certame será composto por: uma prova objetiva para todos os cargos e de caráter eliminatório e classificatório com pontuação máxima de 60 pontos e uma prova títulos somente para os cargos de nível superior (analista legislativo, consultor legislativo – contábil e