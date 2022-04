Corpo de Bombeiros do Amapá abre concurso com salários de R$ 5 mil

Os interessados terão das 10 horas de 9 de maio às 14 horas de 10 de junho (horário de Brasília), para se inscreverem no certame e o valor da taxa é de R$ 100.



Já em relação as etapas, serão seis e todas de caráter eliminatório e classificatório (prova objetiva; exame documental; avaliação das capacidades físicas; avaliação psicológica; exame de saúde e investigação social).

É importante salientar que este certame não possui vagas destinadas a candidatos com deficiência, por conta da natureza da ocupação. A carreira de QPCBM é de natureza exclusiva conforme disposto no Art. 6º, § 3º da Lei Complementar nº 0084/2014.

Este concurso irá abranger as modificações sancionadas, na Lei Complementar Nº0139 pelo o governador, Waldez Góes, no dia 18 de abril são elas:

Nível Médio (antes, era exigido superior);

Ter entre 18 anos e 30 anos no ato da inscrição no Curso de Formação de Soldados;

Altura mínima descalço e descoberto:155 cm (feminino) e 160 cm (masculino).

Góes anunciou na última quarta-feira (27/4), além do lançamento deste, a publicação do edital para o concuso público da Polícia Militar do estado, a previsão é para o dia 29 de abril. "Góes ressaltou que as provas para estes dois certames serão realizadas em datas diferentes, assim, ofertando mais oportunidade aos concurseiros", afirma o orgão.