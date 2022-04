Itamaraty convoca candidatos para 2ª fase do concurso de diplomata

A etapa seguinte deste concurso será composta por provas escrita de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, com caráter eliminatório e classificatório. Os locais da realização dos exames já estão disponíveis no site do Iades, banca organizadora. Elas serão realizadas nos dias 30

de abril e 1 maio de 2022, sábado e domingo respectivamente.

DIA 30 DE ABRIL DE 2022 (SÁBADO)

Abertura dos portões: 13h00 (treze horas)

Início das provas: 14h00(catorze horas)





DIA 1 DE MAIO DE 2022 (DOMINGO)

Abertura dos portões: 13h00 (treze horas)

Início das provas: 14h00(catorze horas)





Etapas seguintes:

27 de maio: prova de História do Brasil, iniciando-se às 9h;

27 de maio: prova de Geografia, iniciando-se às 15h;

28 de maio: prova de Política Internacional, iniciando-se às 9h;

28 de maio: prova de Economia, iniciando-se às 15h;

29 de maio: prova de Direito, iniciando-se às 9h;

29 de maio: prova de Língua Espanhola e Língua Francesa, iniciando-se às 15h.

Este certame para a carreira diplomática tem o intuito de preencher 34 vagas de nível superior, cuja a remuneração inicial chega a R$20 mil. O edital foi lançado em fevereiro deste ano.

O prazo de validade do concurso será de 60 dias, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.