Cremero anuncia concurso com 50 vagas em Rondônia

Divulgação (foto: Divulgação) Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia publicou o edital do novo concurso Cremero 2022, com a oferta de 50 vagas. Do quantitativo de vagas, apenas duas são para nomeação imediata e as demais para a formação de um cadastro de reserva.

As oportunidades estão distribuídas por cargos dos níveis médio e superior. Os cargos contemplados são os de assistente administrativo, de nível médio, com a oferta de uma imediata mais 24 para a formação de cadastro reserva; e controle interno, de nível superior, com uma vaga imediata mais 24 para o cadastro reserva.

Os nomeados terão ganhos iniciais de de R$1.869,02 (assistente administrativo) e R$4.620,09 (Controle interno), além do vale-transporte e de benefícios como o vale-refeição, no valor de R$800, e os planos de saúde e de cargos e salários.

Os candidatos habilitados na seleção serão contratados conforme o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e irão atuar na unidade de Porto Velho, com jornada de 40 horas semanais.

Inscrições Os interessados no concurso Cremero 2022 já podem se inscrever por meio do site do Instituto Quadrix . O prazo para realizar o cadastro vai até as 23h59 do dia 6 de junho. Para homologar a participação na seleção é preciso pagar uma taxa de R$70 (nível médio) ou de R$80 (superior), até o dia 7 de junho. Provas em junho Os candidatos do concurso Cremero serão avaliados por meio de provas objetivas, que ocorrerão na cidade de Porto Velho. No caso dos concorrentes de nível superior, no entanto, ainda haverá um exame de títulos. As provas estão marcados para o dia 10 de julho, no turno da tarde, com três horas e meia de duração. Ao todo, serão cobradas 120 questões, com a seguinte distribuição: Conhecimentos Básicos (40 questões) Língua Portuguesa;

Noções de Informática; e

Raciocínio Lógico e Matemático. Conhecimentos Complementares (30) Legislação e Ética na Administração Pública; e

Atualidades. Conhecimentos Específicos (50) Serão aprovados os que alcançarem nota igual ou superior a oito pontos na área de Conhecimentos Básicos, seis pontos ou mais na parte Complementar, dez pontos na Específica e 30 pontos na prova completa. Os primeiros 50 aprovados, sendo 36 na ampla concorrência, que estiverem concorrendo ao cargo de nível superior, serão convocados para o exame de títulos. Os documentos deverão ser entregues entre os dias 10 e 12 de agosto. O resultado final do concurso sairá em data a ser divulgada pela banca. A seleção será homologada e ficará válida por dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.