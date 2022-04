Adasa prorroga contrato com Iades para retomada do concurso

(foto: ADASA/Divulgação) Agência Reguladora de águas, energia e saneamento básico do Distrito Federal (ADASA) prorrogou o contrato com o Instituto Iades. Com isso, espera-se que o certame, suspenso desde 2020, seja retomado. A agência reguladora chegou a suspender o contrato com a banca em fevereiro deste ano. Agora, um termo aditivo de contrato foi publicado e revoga a suspensão temporária anterior.

O extrato do contrato, publicado na página 108 do Diário Oficial da União, informa que o novo contrato entre o Instituto Iades e a Adasa vai até abril de 2024. Agora, o esperado é que a agência e o Iades agilizem os preparativos internos para a elaboração de um novo cronograma com previsão de retomada das etapas, especialmente das inscrições. O edital do concurso Adasa foi publicado em março de 2020, mas dois dias antes do início das inscrições, uma retificação foi publicada e adiou a abertura. Em seguida, uma decisão do TC DF manteve o cronograma paralisado.

Segundo o Tribunal, era preciso apurar uma suposta irregularidade na contratação do Iades. Além disso, a Agência também precisou dar explicações sobre a sua situação financeira, assim como também foi necessária a dispensa de licitação utilizada para a contratação do Iades. O Concurso A Adasa publicou um edital em 2020 com a oferta de 75 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os cargos são de regulador e de técnico de regulação de serviços públicos. Desse quantitativo, 25 são imediatas e 50 são para a formação de cadastro de reserva. O cargo de técnico de regulação de serviços públicos contempla sete vagas, com exigência do nível médio. O ganho inicial é de R$4.300 para jornada de 40 horas. Já no nível superior, as oportunidades são para o cargo de regulador de serviços públicos, nas seguintes especialidades: Gestão e regulação: cinco vagas imediatas;

Engenharia civil: quatro vagas imediatas;

Engenharia ambiental e sanitária: quatro vagas imediatas;

Geologia: duas vagas imediatas;

Economia: duas vagas imediatas; e

Contabilidade: uma vaga imediata. Nesse caso, os classificados terão uma remuneração inicial de R$10 mil. Os profissionais serão contratados pelo regime estatutário, que garante a estabilidade do servidor. A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.