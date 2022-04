Vagas da semana! Confira as 8 mil vagas de concursos com inscrições abertas

(foto: Divulgação)

Polícia Penal DF

O edital do concurso público para a Polícia Penal do DF vai oferecer 1779 vagas para o cargo de polícial penal, que exige nível .As inscrições já estão abertas e seguem até 06 de maio, por meio da página oficial do concurso, no site da banca. O salário para um profissional da categoria é de R$ 5.445,00. Saiba mais aqui!

Saúde DF

Um dos concursos mais esperados do ano teve o edital publicado. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou o documento com a oferta de 381 vagas. O certame vai contemplar os cargos de médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas. A remuneração inicial pode chegar a R$ 12.654. As inscrições abrem em 25 de abril e vão até 23 de maio. Saiba mais!

PCSP (delegados)

A Polícia Civil do Estado de São Paulo oferece 250 vagas para a carreira de delegado, que exige o nível superior em Direito e habilitação na categoria B. O ganho inicial é de R$10,3 mil. As incrições ficarão abertas das 10h de 21 de março até as 23h59 minutos de 28 de abril.

PCSP (saúde)

ara a saúde, a Policia Civil de São Paulo abre mais 189 vagas. As oportunidades são para médico legista, com salário inicial de R$ 8.700. Segundo o edital, as inscrições poderão ser realizadas durante os dias 21 de março e 28 de abril, pelo site da banca examinadora, Vunesp.

Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, no estado de Goiás, retomou o concurso público para o provimento de 1376 vagas na educação, saúde, assistência social e infraestrutura, com remuneração de até R$ 3.452,93. Os interessados em participar poderão se inscrever no período de 8 de março de 2022 até às 17h do dia 29 de abril. Saiba mais aqui!

Sargentos músicos da Marinha

A oferta é de 25 vagas para o curso de sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) que vai contemplar ambos os sexos, de todo o Brasil. Os interessados tem entre os dias 16 de março e 27 de abril para se inscreverem. Saiba mais!

TJTO

O concurso Tribunal de Justiça do estado do Tocantins (TJTO) oferece 63 oportunidades, sendo 50 para a área administrativa e 8 para a judiciária. As demais 5 ficam com a carreira de nível superior. Além destas vagas imediatas será formado um cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 12 mil. As inscrições vão do dia 28 de março a 2 de maio. Saiba mais!

Administração do Paraná

O Conselho Regional de Administração do Paraná publicou um novo edital de concurso público. Ao todo, serão oferecidas 260 vagas distribuídas entre preenchimento imediato e preenchimento de cadastro de reserva. As inscrições para o concurso CRA PR poderão ser feitas no período de 28 de março a 05 de maio de 2022, no site da banca organizadora, Instituto Quadrix. Saiba mais!

PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais publicou dois editais para a área administrativa Ao todo, são 165 vagas de níveis médio/técnico e superior, com remuneração de até R$4.679,27. As inscrições deverão ser efetivadas exclusivamente por meio do site da Fumarc, banca organizadora, entre de 7 abril e 5 maio. Saiba mais!

Corpo de Bombeiros do ES

O estado do Espírito Santo vai oferecer um novo concurso para o Corpo de Bombeiros Militar. Serão 1.000 vagas efetivas para soldado combatente da corporação. A remuneração pode chegar a R$4.035,79. O prazo de inscrição vai até 9 de maio. Saiba mais!

Sefaz PE

A Secretaria de Fazenda do estado de Pernambuco (Sefaz PE) publicou um novo edital com a oferta de 40 vagas efetivas.A jornada de trabalho é de 30 horas e a remuneração pode chegar a R$2.309,20. Os interessados podem se inscrever entre os dias 5 de abril e 5 de maio. Saiba mais!

CRM SC

O Conselho Regional de Medicina do estado de Santa Catarina publicou o edital do novo concurso CRM SC 2022. Ao todo, a associação oferece 635 vagas. Os ganhos podem chegar a R$8.885, a depender do cargo. Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 9 de maio. Saiba mais!

UnB

A Universidade de Brasília (UnB - DF) anunciou a realização de uma série de novos concursos públicos e processos seletivos que visam o preenchimento de vagas, bem como a formação de cadastro reserva no cargo de professor. Alguns já estão com inscrições encerradas. Para os que ainda estão realizando cadastro, os interessados devem se inscrever no site da Universidade, nos períodos abaixo discriminados de acordo com o edital correspondente:

Edital nº 49: de 4 de abril a 6 de maio de 2022;

Edital nº 49: história da arte (1) - de 4 de abril a 6 de maio de 2022;

Edital nº 93: Jornalismo e Editoração (1) - 11 de abril a 13 de maio de 2022;

A remuneração pode chegar a R$ 9.616,18. Saiba mais aqui e também aqui!

PMGO

A Polícia Militar do estado de Goiás divulgou dois editais de concursos públicos para o provimento de vagas na corporação. Ao todo, a PM GO oferece 1.670 vagas e remuneração de R$13.901,60.

Os interessados na carreira de soldados da PM GO terão do 29 de abril até 30 de maio para se inscrever, por meio do site do Instituto AOCP , banca organizadora da seleção.

Já as inscrições para oficiais e cadetes serão abertas no dia 4 de maio, por meio do site da banca , e ficarão disponíveis até o dia 6 de junho. Saiba mais!

Saúde MG

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES MG) abriu novo processo seletivo com 278 vagas temporárias mais formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$5 mil. As inscrições abrem no dia 12 de abril. Os candidatos tem até o dia 27 de abril para se inscrever, pelo site do Ibade. Saiba mais!

Cartório do Tocantins

O Cartório TO publicou o edital de um novo concurso público. Ao todo, são oferecidas 51 vagas em serventia na modalidade provimento e remoção. Os interessados poderão realizar as inscrições entre os dias 16 de maio a 17 de junho. Saiba mais!

PGDF

A Procuradoria Geral do Distrito Federal começa a receber nesa quarta-feira (20/4) as inscrições para o novo concurso com 65 vagas de procuradores. A Procuradoria Geral do Distrito Federal começa a receber nesa quarta-feira (20/4) as inscrições para o novo concurso com 65 vagas de procuradores. Os profissionais contratados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios. Saiba mais!

SES-MS

O concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (SES) oferta 201 vagas para os cargos da carreira de Gestão do Sistema Único de Saúde, abrangendo os níveis superiores e especialidades, técnico e médio, e fundamental. A remuneração varia entre R$ 1.431,59 a R$ 5.511,51. As inscrições serão encerradas às 23 horas e 59 minutos do dia 11 de maio. Saiba mais!

Politec RO

A Superintendência de Polícia Técnico Científica de Rondônia (Politec RO) vai abriu inscrições para um novo certame com a oferta de 60 vagas para a carreira de perito criminal e de agente criminalista, as vagas são voltadas para a formação de cadastro reserva. Os candidatos interessados podem realizar os cadastros por meio deste link, até 16 de maio. Saiba mais!

CRC-PR

O do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC PR), para formação de cadastro reserva foi publicado no site da instituição organizadora, o Instituto Quadrix. Ofertando vagas para cargos de nível médio, nível técnico e nível superior. A remuneração inicial chega a R$ 4.500. As inscrições serão aceitas até 23 de maio.