Notas das redações do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais são divulgadas

(foto: DEPEN MG/Divulgação)

A Banca reguladora do certame da Policia Penal de Minas Gerais, o Instituto Selecom , divulgou o resultado preliminar das provas discursivas na última quarta-feira (20/4). As notas estão disponíveis no site do instituto, assim como a imagem da prova para consulta . O prazo para o recurso se encerra no próximo dia 23 de abril e pode ser feito por intermédio do site da banca.