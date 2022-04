FGV divulga resultado preliminar da prova objetiva do concurso da CGU

(foto: CB/D.A Press)

Consequentememte o resultado preliminar da prova objetiva também publicado no 19 de abril foi alterado e segundo o arquivo disponível no site da banca o novo resultado "será reprocessado e retificado ainda hoje na página do concurso."

O prazo recursal foi reaberto e vai iniciar 0h do dia 22 de abril até as 23h59min do dia 25 de abril. Para tal a banca disponibilizará em seu site o fomulário para preenchimento. Faz-se coerente frisar que recursos enrtregues posterior a esse período não serão aceitos.

A prova ocorreu no dia 22 de março, nos turnos matutino e vespertino. Ela conteve 80 questões de múltipla escolha para técnicos e 110 para auditores, além de uma dissertação. Em relação ao gabarito, sua versão prelimminar foi divulgada no mesmo dia após a realização do exame.

O edidtal assegura a oferta de 375 vagas, sendo 300 para auditor federal de Finanças e Controle, de nível superior; e 75 para técnico federal de Finanças de Controle, de nível médio, cuja a remuneração inicial é aproximadamente a R$ 8 mil para técnico e a R$ 20 mil para auditores.