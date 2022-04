TCDF divulga resultado provisório de prova oral para concurso de auditor

TCDF/Divulgação (foto: TCDF/Divulgação) cargo de auditor (Conselheiro-Substituto) do órgão.

A lista com o nome dos aprovados na ampla concorrência e para pessoas com deficiência foi publicada na página 134 do Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (20/4).

A prova oral é uma das etapas do certame e foi aplicada pelo Cebraspe no dia 10 de abril de 2022. De caráter eliminatório e classificatório, o exame vale 60 pontos. Foram considerados o domínio do conhecimento jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação, o uso correto do vernáculo e a postura.

Ainda segundo o edital, a prova teve duração de até 60 minutos de arguição para cada candidato, sendo até 10 minutos por questão, tempo em que o candidato deverá responder, oralmente, às perguntas que lhe forem feitas pela banca examinadora.

O documento também informa que o exame foi realizado em sessão pública, na presença dos membros da banca examinadora, da equipe de aplicação da prova (fiscais, cinegrafistas etc.) e do público.

Confira aqui o cronograma completo do concurso!

Recursos Os candidatos poderão ter acesso aos espelhos de avaliação, visualizar a gravação da prova oral e interpor recurso contra o resultado das 10 horas do dia 22 de abril de 2022 às 18 horas do dia 28 de abril de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), na página oficial do concurso, no site da banca organizadora, o Cebraspe.

O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

A seleção O concurso público para a carreira de auditor do TCDF é organizado e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Para se candidatar foi necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Das vagas, seis são para chamada na modalidade de ampla concorrência, duas reservadas a candidatos com deficiência e mais duas para negros. A remuneração é de R$16.673,35.

O concurso foi composto de provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos e provas discursivas. Ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Segundo o edital, os auditores serão responsáveis por executar atividades relacionadas à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública do Distrito Federal, bem como examinar a legalidade dos atos de admissão, de aposentadoria, de reforma e de pensão.



O Concurso chegou a ser interrompido por causa da pandemia, mas foi retomado em novembro de 2020.